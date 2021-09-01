Популярная Instagram-модель убита при загадочных обстоятельствах

Популярная американская звезда Instagram и модель сайта для взрослых OnlyFans Джене Ганье, больше известная под псевдонимом Мисс Мерседес Морр, найдена мертвой в своей собственной квартире в городе Ричмонд (штат Техас).

Как сообщает Daily Mail, 33-летнюю женщину задушили. Рядом было найдено также тело мужчины. Полиция выяснила, что это 34-летний житель штата Флорида Кевин Александр Аккорто. На трупе были многочисленные колотые раны. Предполагают, что Аккорто убил Ганье, а потом покончил с собой.

В полиции заявили, что Аккорто не состоял с жертвой в каких-либо отношениях. Не исключено, что все произошло в ходе неудачной попытки ограбления, хотя следов взлома в доме не обнаружено. Окончательных выводов относительно мотивов преступления и самоубийства следователи пока сделать не могут.

В то же время сестра убитой утверждает, что это не было ограблением. По ее словам кто-то преследовал модель и следил за ней незадолго до ее смерти.

У Джене более 2,6 миллиона подписчиков в Instagram — в том числе рэперы Карди Би, Снуп Догг, Мик Милл.