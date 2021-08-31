Путь к славе и история любви: Disney снимет сериал о жизни Карла Лагерфельда
Стриминговый сервис Disney+ анонсировал шестисерийный драматический сериал «Кайзер Карл», главным героем которого станет легендарный Карл Лагерфельд, пишет Супер.
Стриминговый сервис Disney+ анонсировал шестисерийный драматический сериал «Кайзер Карл», главным героем которого станет легендарный Карл Лагерфельд, пишет Супер.
В основу ляжет одноименная биографическая книга Рафаэль Бакке: действие начнется в 1970-х и расскажет о стремлении Лагерфельда стать преемником Коко Шанель, вражде с партнером Ива Сен-Лорана Пьером Берже, а также об истории любви великого дизайнера и Жака де Башера. Известно, что проектом занимается продюсер популярного французского сериала «Люпен», а вот актерский состав и дата выхода пока не оглашаются.
Напомним, модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. «Кайзер Карл» станет первым драматическим сериалом, основанным на его биографии, — ранее о нем снимали лишь документальные фильмы.