Путь к славе и история любви: Disney снимет сериал о жизни Карла Лагерфельда

В основу ляжет одноименная биографическая книга Рафаэль Бакке: действие начнется в 1970-х и расскажет о стремлении Лагерфельда стать преемником Коко Шанель, вражде с партнером Ива Сен-Лорана Пьером Берже, а также об истории любви великого дизайнера и Жака де Башера. Известно, что проектом занимается продюсер популярного французского сериала «Люпен», а вот актерский состав и дата выхода пока не оглашаются.