Ольга Бузова показала свою школьную любовь

«Это Леша. Самый красивый и завидный парень в школе. У нас были школьные отношения, поцелуи у подъезда, и совместный выпускной», — поделилась воспоминаниями Бузова.

Популярная исполнительница добавила, что это были ее первые серьезные отношения, но не первая любовь, хотя девушка до сих пор с теплом вспоминает школьный роман.

«В 2018 году очень хотела его найти, чтобы спустя столько времени встретиться, но даже Андрей Малахов не смог помочь. Если вы знаете Алексея Крупицу, как он, где он… напишите, пожалуйста, моей команде», — обратилась Ольга к подписчикам.

Ольга Бузова появилась на телепроекте про любовь в образе милой и доброй, хотя и немного капризной блондинки. Зрители были тронуты тем, как искренне она проявляла свои чувства в отношениях с другим участником телестройки Романом Третьяковым, однако в итоге пара рассталась.

Скриншот стори ФОТО: Instagram @buzova86

За последние годы артистка проделала огромный и непростой путь на пути к славе и популярности.

Ее творческие проекты всегда вызывают неоднозначную, но бурную реакцию публики и остается только догадываться, как артистке удается выдерживать натиск многочисленных критиков. Чего стоило только ее участие в скандально известной постановке МХАТа «Чудесный грузин», в которой Бузова исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь. За непрофессиональную игру и странное исполнение песен в спектакле ее тогда не упрекнул только ленивый.

Однако унывать бывшей участнице нашумевшего телешоу нет никого резона.

Сейчас она молода, прекрасна и, что немаловажно, богата. По словам самой Бузовой, в месяц она тратит на себя, свою семью и команду как минимум пять миллионов рублей и не стесняется этого, так как зарабатывает деньги своим трудом, пишет Пятый канал.