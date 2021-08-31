«О чём разговаривали? О чём, о чём... О Грибах»

Окончание лета в этом году выдалось дождливым и довольно прохладным. Как поднять себе настроение в наше необычное время, где поход в кино, театр, музей и даже в кафе ограничен действующими правилами, связанными с пандемией? Паспорт вакцинации, справка о перенесённом заболевании, или отрицательный результат теста – являются сегодня необходимыми для досуга в общественных местах.

Одна из интересных, совершенно безопасных и, на удивление, увлекающих альтернатив – поход в лес за грибами и ягодами! А уж этого в лесах Эстонии сейчас достаточно, чему поспособствовала не для всех приятная, но полезная для плодородия леса дождливая погода. Для похода в лес нужно правильно и тепло одеться, к примеру, резиновые сапоги и дождевик хорошо для этого подойдут. А с выбором места, вам поможет новое эстонское приложение «RMK» для смартфонов. В нём вы найдёте не только места, где много грибов и ягод, но и фотографии, рецепты и советы по хранению даров леса. В приложении потенциально «грибные» и «ягодные» места указаны по уездам, в нём же есть пояснения, которые помогут добраться до подходящего именно вам. Точки на карте подобраны по типам лесов и на основании прежних данных о том, какие грибы и ягоды могут расти в указанной местности.