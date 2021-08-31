Как отреагировала жена на похождения помешавшегося на сексе телеведущего и преподавателя ТЛУ

Таави Либе известен как радио- и телеведущий, но лишь немногие знают, что он уже шесть лет преподает в Таллиннском университете предмет «Введение в радиожурналистику».

Таави и Катарийна сообщили о помолвке в 2019 году, но уже весной следующего года очевидцы неоднократно встречали мужчину в обществе других таинственных незнакомок. Тогда об этом писало издание Õhtuleht.

Также некоторые бывшие и нынешние студенты подтвердили порталу Elu24, что мужчине нравится иметь со студентами чуть более теплые отношения.

«Признание своей проблемы - это уже большой шаг. Может быть, это побудит других людей смотреть своим демонам прямо в глаза. Но, разумеется, просто признать это мало», - говорит Катарийна.

«Я честно верю в силу людей стать лучше и исправиться, если у них есть достаточно на то желания. Однако на это потребуется много времени, работы, и зачастую помощи извне. Это, по сути, вопрос - а можно ли склеить уже сломанную вещь»,

- добавила Катарийна Либе, пишет Uudised.tv3.ee.

Безусловно, такие слова требуют колоссального понимания и принятия ситуации, а также безмерной любви со стороны Катарийны. Ведь не каждая женщина смогла бы такое терпеть, пусть даже это и списывается на психическое расстройство. Пожелаем сил Катарийне и Таави. Такую жену стоит ценить.