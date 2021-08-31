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Британская Кардашьян закрыла глаза и не заметила, что её снимает фотограф, пока она загорает обнаженной

Деми Роуз ФОТО: Steve Ross/Capital Pictures/ROS/Capital Pictures

Популярная 26-летняя модель Деми Роуз является постоянным источником вдохновения и радости для своих 17,4 миллионов подписчиков. Знаменитость регулярно публикует снимки в купальниках или откровенных нарядах, демонстрируя формы, которые поражают воображение, пишет Лайф.

Но в этот раз она пошла дальше и снялась топлес, чтобы ничто не затмевало её красоту.

Девушка позировала на веранде с видом на живописный пейзаж испанской Ибицы. Деми наслаждалась солнцем и активно работала над загаром, ведь для каждой модели внешность — это главное. Чтобы обойтись без раздражающих светлых полосок, звезда просто сняла с себя топ от купальника, оставшись в оранжевых плавках и не забыв для красоты добавить на себя несколько камней.

Вау, какая же ты невероятная! Больше таких фото!

Боже мой, Деми, твоя фигура — это просто нечто,

- пишут ей восторженные поклонники.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Деми Роуз — популярная британская модель, которая смогла добиться успеха в фешен-индустрии, несмотря на свои пышные формы. Раньше девушке везде отказывали из-за её низкого роста и объёмной фигуры, поэтому она стала публиковать свои фото в Instagram. Теперь у неё уже 17,4 млн подписчиков и с Деми хотят сотрудничать многие известные бренды. Девушке даже удалось исполнить мечту и пройтись по подиуму в купальнике.

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