Британская Кардашьян закрыла глаза и не заметила, что её снимает фотограф, пока она загорает обнаженной

Но в этот раз она пошла дальше и снялась топлес, чтобы ничто не затмевало её красоту.
Девушка позировала на веранде с видом на живописный пейзаж испанской Ибицы. Деми наслаждалась солнцем и активно работала над загаром, ведь для каждой модели внешность — это главное. Чтобы обойтись без раздражающих светлых полосок, звезда просто сняла с себя топ от купальника, оставшись в оранжевых плавках и не забыв для красоты добавить на себя несколько камней.
Вау, какая же ты невероятная! Больше таких фото!
Боже мой, Деми, твоя фигура — это просто нечто,
- пишут ей восторженные поклонники.
Деми Роуз — популярная британская модель, которая смогла добиться успеха в фешен-индустрии, несмотря на свои пышные формы. Раньше девушке везде отказывали из-за её низкого роста и объёмной фигуры, поэтому она стала публиковать свои фото в Instagram. Теперь у неё уже 17,4 млн подписчиков и с Деми хотят сотрудничать многие известные бренды. Девушке даже удалось исполнить мечту и пройтись по подиуму в купальнике.