Британская Кардашьян закрыла глаза и не заметила, что её снимает фотограф, пока она загорает обнаженной

Но в этот раз она пошла дальше и снялась топлес, чтобы ничто не затмевало её красоту.

Девушка позировала на веранде с видом на живописный пейзаж испанской Ибицы. Деми наслаждалась солнцем и активно работала над загаром, ведь для каждой модели внешность — это главное. Чтобы обойтись без раздражающих светлых полосок, звезда просто сняла с себя топ от купальника, оставшись в оранжевых плавках и не забыв для красоты добавить на себя несколько камней.

Вау, какая же ты невероятная! Больше таких фото! Боже мой, Деми, твоя фигура — это просто нечто,

- пишут ей восторженные поклонники.

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