День, когда умерла «Королева людских сердец»: как погибла принцесса Диана

31 августа 1997 года запомнили миллионы людей. В этот день в автокатастрофе погибла самая знаменитая женщина на планете — принцесса Диана. Новость о ее смерти была полной неожиданностью и для королевской семьи, и для миллионов поклонников леди Ди. 5-tv.ru вспоминает, что произошло в тот трагический день.
До аварии
Прошел ровно год после развода наследника трона принца Чарльза и принцессы Дианы. 28 августа 1996-го оформили последние документы и в скандальном браке, страстям в котором позавидовал бы сам Шекспир, поставлена точка. На деле же супруги охладели друг к другу много раньше. Принц Чарльз уже несколько лет не скрывал, что любовь всей его жизни — Камилла Паркер-Боулз. Леди Ди тоже не молчала — в 1995-м вышло ее скандальное интервью на Би-би-си. В разговоре с журналистом Мартином Баширом принцесса Диана произнесла фразу, которая описывала ее жизнь с Чарльзом: «В этом браке нас было трое». Скандал был таким, что сама Елизавета II наконец-то дала добро на развод сына и невестки. Беспрецедентный шаг для королевской семьи, члены которой до сих пор живут по строгому протоколу.
После развода Диана не сидела без дела. Она продолжала путешествовать, помогать благотворительным организациям, поучаствовала в кампании по запрету противопехотных мин. Изменился и стиль принцессы Уэльской: в гардеробе появились смелые наряды, которые раньше были запрещены протоколом, и каблуки (до этого Диана их не носила, чтобы не быть выше супруга). Каждый ее выход становился событием, а папарацци следили за ней круглосуточно. Не секрет, что у леди Ди во время брака были любовные увлечения, статус разведенной женщины развязал ей руки — теперь не нужно было прятаться. В 1997-м, если верить королевским биографам, Диана состояла в отношениях с хирургом Хаснатом Ханом. Именно этого мужчину называют главной любовью принцессы. Ходили слухи, что экс-супруга наследника британской короны всерьез задумывалась о втором браке. Но Хаснат делал карьеру в медицине, он не мог и не хотел быть мужем самой знаменитой женщины в мире. За месяц до гибели Дианы этот странный роман закончился.
Уже через пару недель женщину сфотографировали в компании сына миллиардера, плейбоя и продюсера Доди аль-Файеда. Они знали друг друга несколько лет, но роман вспыхнул неожиданно. Есть мнение, что Диана просто хотела заставить ревновать своего бывшего возлюбленного — Хана. Так или иначе, последние дни жизни принцесса провела с Доди аль-Файедом: он дарил ей роскошные подарки, познакомился с детьми — принцем Уильямом и Гарри, организовал роскошный отдых на яхте. И все это под прицелом камер. Диана и Доди будто бы специально не скрывались от папарацци. И это вызывало злость и ревность членов королевской семьи. Принцесса не по праву рождения, а по браку, обошла в своей популярности их всех. Опасения вызывали слухи о предстоящей свадьбе Доди аль-Файеда и Дианы. Что будет, если мать будущего короля выйдет за него замуж? Личная жизнь леди Ди не принадлежала только ей, но была окружена общественным интересом.
Место аварии
Франция была лишь промежуточным пунктом романтического отдыха Дианы и Доди: пара возвращалась из Ривьеры в Лондон. Они поужинали в отеле «Риц», который принадлежал отцу Доди — Мохаммеду аль-Файеду. Затем хотели переночевать в парижской квартире, также принадлежавшей старшему аль-Файеду. За принцессой всюду следовали папарацци, поэтому от главного входа отеля отъехала «подставная машина», уводя фотографов по ложному следу.
Около 00:20 Диана, Доди, водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс сели в черным Mercedes-Benz S280. Поль торопился, машину могли догнать папарацци. Именно поэтому водитель решил поехать не через Елисейские поля, где довольно многолюдно, а в объездную — по набережной Сены. Примерно в 00:23 автомобиль на скорости около 100 км/ч въехал в подземный туннель Альма и столкнулся с бетонной колонной.
Уже через семь минут на место аварии прибыли полицейские. Доди аль-Файед и Анри Поль к тому моменту были мертвы. Принцесса Диана и телохранитель Тревор Рис-Джонс — живы. Свидетели утверждают, что принцесса даже разговаривала. Она находилась на заднем сидении, ее пришлось доставать из груды металла. Видимых повреждений не было, поэтому медики справедливо занялись более тяжелым пациентом — Тревором Рис-Джонсом, который сидел на переднем сидении. Через время спасатели извлекли Диану из машины и отправили на скорой помощи в госпиталь. По дороге у принцессы случился сердечный приступ, ее реанимировали. В начале третьего Диану доставили в больницу. Оказалось, что в легком принцессы была повреждена вена и все время после аварии она теряла кровь. Но это обнаружили слишком поздно — лишь на операционном столе. Повреждения, которые получила леди Ди были несовместимы с жизнью. В четыре утра по парижскому времени она умерла. Принцессе Диане было 36 лет.
Причина аварии
Мохаммед аль-Файед заявил, что аварию, в которой погиб его сын Доди и принцесса Диана, подстроили британские спецслужбы. Он заявил, что его сын и леди Ди ждали ребенка и собирались пожениться. Якобы это и стало мотивом для расправы. Миллиардер так рьяно защищал свою версию, что многие поверили ему.
Почти сразу же началось расследование. Французский доклад о причинах аварии, так и не опубликовали. В 2004 году, после появления многочисленных теорий заговора и слухов, Великобритания начала собственное расследование, которое получило название операция «Пэджет». Первые выводы общественности огласили спустя два года. А в 2008-м расследование прекратили.
Версию Мохаммеда аль-Файеда опровергли. Вердикт следователей однозначный: на момент смерти принцесса Диана не ждала ребенка. В докладе приведены десятки мнений близких друзей принцессы, которые утверждают, что ни о ребенке, ни о помолвке леди Ди не говорила. Кроме того, в 2005 году провели анализ крови Дианы, образец которого нашли среди обломков разбившегося автомобиля. Экспертиза установила, что это кровь Дианы. Во время лабораторного исследования в ней не обнаружили гормон ХГЧ, который повышен даже на ранних сроках беременности.
По мнению следователей, виновник аварии, в которой погибла принцесса, — водитель Анри Поль. В крови мужчины нашли алкоголь и следы нейролептиков. Почему мужчина сел за руль в таком состоянии — неизвестно. Но именно из-за этого он не справился с управлением и врезался в опору в парижском тоннеле Альма. Еще один факт: все погибшие не были пристегнуты. Сестра принцессы Дианы заявляла, что это странно, ведь леди Ди всегда пристегивалась. Почему народная любимица проигнорировала ремень безопасности в тот злополучный день — так и останется тайной. Лишь выживший телохранитель Тревор Рис-Джонс пристегнулся. Следствие считает, что если бы Диана также воспользовалась ремнем безопасности, она, скорее всего, была бы жива.