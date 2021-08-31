День, когда умерла «Королева людских сердец»: как погибла принцесса Диана

Неофициальный мемориал принцессы Дианы радом с местом аварии в Париже. ФОТО: PATRICK KOVARIK/AFP

Место аварии

Франция была лишь промежуточным пунктом романтического отдыха Дианы и Доди: пара возвращалась из Ривьеры в Лондон. Они поужинали в отеле «Риц», который принадлежал отцу Доди — Мохаммеду аль-Файеду. Затем хотели переночевать в парижской квартире, также принадлежавшей старшему аль-Файеду. За принцессой всюду следовали папарацци, поэтому от главного входа отеля отъехала «подставная машина», уводя фотографов по ложному следу.

Около 00:20 Диана, Доди, водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс сели в черным Mercedes-Benz S280. Поль торопился, машину могли догнать папарацци. Именно поэтому водитель решил поехать не через Елисейские поля, где довольно многолюдно, а в объездную — по набережной Сены. Примерно в 00:23 автомобиль на скорости около 100 км/ч въехал в подземный туннель Альма и столкнулся с бетонной колонной.

Уже через семь минут на место аварии прибыли полицейские. Доди аль-Файед и Анри Поль к тому моменту были мертвы. Принцесса Диана и телохранитель Тревор Рис-Джонс — живы. Свидетели утверждают, что принцесса даже разговаривала. Она находилась на заднем сидении, ее пришлось доставать из груды металла. Видимых повреждений не было, поэтому медики справедливо занялись более тяжелым пациентом — Тревором Рис-Джонсом, который сидел на переднем сидении. Через время спасатели извлекли Диану из машины и отправили на скорой помощи в госпиталь. По дороге у принцессы случился сердечный приступ, ее реанимировали. В начале третьего Диану доставили в больницу. Оказалось, что в легком принцессы была повреждена вена и все время после аварии она теряла кровь. Но это обнаружили слишком поздно — лишь на операционном столе. Повреждения, которые получила леди Ди были несовместимы с жизнью. В четыре утра по парижскому времени она умерла. Принцессе Диане было 36 лет.

Причина аварии

Мохаммед аль-Файед заявил, что аварию, в которой погиб его сын Доди и принцесса Диана, подстроили британские спецслужбы. Он заявил, что его сын и леди Ди ждали ребенка и собирались пожениться. Якобы это и стало мотивом для расправы. Миллиардер так рьяно защищал свою версию, что многие поверили ему.

Почти сразу же началось расследование. Французский доклад о причинах аварии, так и не опубликовали. В 2004 году, после появления многочисленных теорий заговора и слухов, Великобритания начала собственное расследование, которое получило название операция «Пэджет». Первые выводы общественности огласили спустя два года. А в 2008-м расследование прекратили.

Версию Мохаммеда аль-Файеда опровергли. Вердикт следователей однозначный: на момент смерти принцесса Диана не ждала ребенка. В докладе приведены десятки мнений близких друзей принцессы, которые утверждают, что ни о ребенке, ни о помолвке леди Ди не говорила. Кроме того, в 2005 году провели анализ крови Дианы, образец которого нашли среди обломков разбившегося автомобиля. Экспертиза установила, что это кровь Дианы. Во время лабораторного исследования в ней не обнаружили гормон ХГЧ, который повышен даже на ранних сроках беременности.