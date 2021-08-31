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День, когда умерла «Королева людских сердец»: как погибла принцесса Диана

Принцесса Диана ФОТО: John Stillwell/PA Wire/PA Images

31 августа 1997 года запомнили миллионы людей. В этот день в автокатастрофе погибла самая знаменитая женщина на планете — принцесса Диана. Новость о ее смерти была полной неожиданностью и для королевской семьи, и для миллионов поклонников леди Ди. 5-tv.ru вспоминает, что произошло в тот трагический день.

До аварии

Прошел ровно год после развода наследника трона принца Чарльза и принцессы Дианы. 28 августа 1996-го оформили последние документы и в скандальном браке, страстям в котором позавидовал бы сам Шекспир, поставлена точка. На деле же супруги охладели друг к другу много раньше. Принц Чарльз уже несколько лет не скрывал, что любовь всей его жизни — Камилла Паркер-Боулз. Леди Ди тоже не молчала — в 1995-м вышло ее скандальное интервью на Би-би-си. В разговоре с журналистом Мартином Баширом принцесса Диана произнесла фразу, которая описывала ее жизнь с Чарльзом: «В этом браке нас было трое». Скандал был таким, что сама Елизавета II наконец-то дала добро на развод сына и невестки. Беспрецедентный шаг для королевской семьи, члены которой до сих пор живут по строгому протоколу.

После развода Диана не сидела без дела. Она продолжала путешествовать, помогать благотворительным организациям, поучаствовала в кампании по запрету противопехотных мин. Изменился и стиль принцессы Уэльской: в гардеробе появились смелые наряды, которые раньше были запрещены протоколом, и каблуки (до этого Диана их не носила, чтобы не быть выше супруга). Каждый ее выход становился событием, а папарацци следили за ней круглосуточно. Не секрет, что у леди Ди во время брака были любовные увлечения, статус разведенной женщины развязал ей руки — теперь не нужно было прятаться. В 1997-м, если верить королевским биографам, Диана состояла в отношениях с хирургом Хаснатом Ханом. Именно этого мужчину называют главной любовью принцессы. Ходили слухи, что экс-супруга наследника британской короны всерьез задумывалась о втором браке. Но Хаснат делал карьеру в медицине, он не мог и не хотел быть мужем самой знаменитой женщины в мире. За месяц до гибели Дианы этот странный роман закончился.

Уже через пару недель женщину сфотографировали в компании сына миллиардера, плейбоя и продюсера Доди аль-Файеда. Они знали друг друга несколько лет, но роман вспыхнул неожиданно. Есть мнение, что Диана просто хотела заставить ревновать своего бывшего возлюбленного — Хана. Так или иначе, последние дни жизни принцесса провела с Доди аль-Файедом: он дарил ей роскошные подарки, познакомился с детьми — принцем Уильямом и Гарри, организовал роскошный отдых на яхте. И все это под прицелом камер. Диана и Доди будто бы специально не скрывались от папарацци. И это вызывало злость и ревность членов королевской семьи. Принцесса не по праву рождения, а по браку, обошла в своей популярности их всех. Опасения вызывали слухи о предстоящей свадьбе Доди аль-Файеда и Дианы. Что будет, если мать будущего короля выйдет за него замуж? Личная жизнь леди Ди не принадлежала только ей, но была окружена общественным интересом.

Неофициальный мемориал принцессы Дианы радом с местом аварии в Париже. ФОТО: PATRICK KOVARIK/AFP

Место аварии

Франция была лишь промежуточным пунктом романтического отдыха Дианы и Доди: пара возвращалась из Ривьеры в Лондон. Они поужинали в отеле «Риц», который принадлежал отцу Доди — Мохаммеду аль-Файеду. Затем хотели переночевать в парижской квартире, также принадлежавшей старшему аль-Файеду. За принцессой всюду следовали папарацци, поэтому от главного входа отеля отъехала «подставная машина», уводя фотографов по ложному следу.

Около 00:20 Диана, Доди, водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс сели в черным Mercedes-Benz S280. Поль торопился, машину могли догнать папарацци. Именно поэтому водитель решил поехать не через Елисейские поля, где довольно многолюдно, а в объездную — по набережной Сены. Примерно в 00:23 автомобиль на скорости около 100 км/ч въехал в подземный туннель Альма и столкнулся с бетонной колонной.

Уже через семь минут на место аварии прибыли полицейские. Доди аль-Файед и Анри Поль к тому моменту были мертвы. Принцесса Диана и телохранитель Тревор Рис-Джонс — живы. Свидетели утверждают, что принцесса даже разговаривала. Она находилась на заднем сидении, ее пришлось доставать из груды металла. Видимых повреждений не было, поэтому медики справедливо занялись более тяжелым пациентом — Тревором Рис-Джонсом, который сидел на переднем сидении. Через время спасатели извлекли Диану из машины и отправили на скорой помощи в госпиталь. По дороге у принцессы случился сердечный приступ, ее реанимировали. В начале третьего Диану доставили в больницу. Оказалось, что в легком принцессы была повреждена вена и все время после аварии она теряла кровь. Но это обнаружили слишком поздно — лишь на операционном столе. Повреждения, которые получила леди Ди были несовместимы с жизнью. В четыре утра по парижскому времени она умерла. Принцессе Диане было 36 лет.

Причина аварии

Мохаммед аль-Файед заявил, что аварию, в которой погиб его сын Доди и принцесса Диана, подстроили британские спецслужбы. Он заявил, что его сын и леди Ди ждали ребенка и собирались пожениться. Якобы это и стало мотивом для расправы. Миллиардер так рьяно защищал свою версию, что многие поверили ему.

Почти сразу же началось расследование. Французский доклад о причинах аварии, так и не опубликовали. В 2004 году, после появления многочисленных теорий заговора и слухов, Великобритания начала собственное расследование, которое получило название операция «Пэджет». Первые выводы общественности огласили спустя два года. А в 2008-м расследование прекратили.

Версию Мохаммеда аль-Файеда опровергли. Вердикт следователей однозначный: на момент смерти принцесса Диана не ждала ребенка. В докладе приведены десятки мнений близких друзей принцессы, которые утверждают, что ни о ребенке, ни о помолвке леди Ди не говорила. Кроме того, в 2005 году провели анализ крови Дианы, образец которого нашли среди обломков разбившегося автомобиля. Экспертиза установила, что это кровь Дианы. Во время лабораторного исследования в ней не обнаружили гормон ХГЧ, который повышен даже на ранних сроках беременности.

По мнению следователей, виновник аварии, в которой погибла принцесса, — водитель Анри Поль. В крови мужчины нашли алкоголь и следы нейролептиков. Почему мужчина сел за руль в таком состоянии — неизвестно. Но именно из-за этого он не справился с управлением и врезался в опору в парижском тоннеле Альма. Еще один факт: все погибшие не были пристегнуты. Сестра принцессы Дианы заявляла, что это странно, ведь леди Ди всегда пристегивалась. Почему народная любимица проигнорировала ремень безопасности в тот злополучный день — так и останется тайной. Лишь выживший телохранитель Тревор Рис-Джонс пристегнулся. Следствие считает, что если бы Диана также воспользовалась ремнем безопасности, она, скорее всего, была бы жива.

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