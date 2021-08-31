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Вывезла на Алтай Киркорова, Урганта и Собчак: откуда у блогера из Ярославля полтора миллиона евро на юбилей

Елена Блиновская ФОТО: Инстаграм

Московская тусовка обсуждает выездную вечеринку с поп-звездами первой величины, которую устроила на Алтае 40-летняя Елена Блиновская. Лайф разбирался, кто она и чем зарабатывает.

25 августа отмечала своё 40-летие фотомодель, «Миссис Россия – 2016», блогер и, как теперь принято называть, коуч и инфобизнесмен Елена Блиновская. В Инстаграме у неё подписчиков под шесть миллионов, но, судя по всему, не они приносят ей доход.

День рождения блогер московский бомонд отмечал на Алтае, куда, как говорят, гостей отправили бизнес-классом и разместили в хорошей гостинице. В перечне приглашенных оказались Иван Ургант, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Виктория Лопырёва, певица Нюша со своим супругом и блогеры-миллионники.

Банкет проходил в полностью переделанном под торжество спортивном зале гостиничного комплекса, на столы подавали филе косули с мочёной брусникой и соусом из таёжной шишки, татаки из марала с бальзамиком из шиповника, паштет из косули с миндальным молочком, филе муксуна с томленым козлобородником в грибном демигласе с кремом из цветной капусты и другую плохо выговариваемую таежную экзотику.

На сцене выступали Светлана Лобода, группа «Звери» и Филипп Киркоров. Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Иван Ургант. Блиновская просила их поцеловаться, сама тоже пела и танцевала.

Я вам хорошо заплатила! — кричала она из зала под улюлюканье гостей.

После мероприятия в своём аккаунте юбилярша выложила сториз со сметой: торжество обошлось ей почти в 120 миллионов рублей (1 350 000 евро) без учёта аренды отеля. Интересно, что в этот день она попросила подписчиков в качестве подарка перевести на её банковский счёт один рубль и всего за час фанаты успели перечислить более одного миллиона.

В прошлом году тусовка обсуждала размах костюмированной вечеринки, организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой по случаю своего 30-летия. Тогда на пати съехался весь российский бомонд, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачёву и Максима Галкина. По всей стране в честь юбилярши гремели салюты. Как призналась сама именинница, мероприятие ей обошлось в 16 миллионов рублей (180 000 евро), при этом тратились только собственные средства. Тогда СМИ даже заговорили, что Ивлеева задала новую планку вечеринок.

Марафон желаний и возможностей

Интернет-аудитории Елена Блиновская известна с 2013 года, когда она стала вести психологические тренинги «Марафон желаний». Известно, что будущая интернет-гуру родилась в посёлке городского типа Опарино Кировской области.

Позже семья переехала в Ярославль, где она обучалась в местном госуниверситете по направлению «Экономика». Работала бухгалтером, но в итоге ушла на вольные хлеба. Как сама блогер делилась в своих интервью, она разработала собственную методику исполнения желаний, которой впоследствии воспользовались десятки тысяч учеников.

Помимо новомодного коучинга в Ярославле в качестве ИП также занималась торговлей одеждой, продуктами, фармацевтической продукцией, лекарственными препаратами, зоотоварами и прокатом предметов личного пользования.

© «СПАРК»

© «СПАРК»

Несмотря на то что сегодня у тренингов Блиновской всё больше критиков, жалеющих о потраченных времени и деньгах, в своё время она перебралась в Москву, где прописалась в небольшой квартире площадью 36,4 кв. м на Шаболовке.

В 2016 году приобрела новенький красный BMW X6, из которого в 2018 году пересела в синий внедорожник Audi Q7. Дважды оформляла автомобили в лизинг и один раз машину закладывала в банке. Женщина не бедствует, но для человека, потратившего 120 миллионов рублей на свой день рождения, живёт довольно скромно.

Щедрый муж

Вполне возможно, финансовую поддержку ей оказывает муж Алексей. В базе данных «СПАРК» значится Блиновский Алексей Владимирович, владелец 13 действующих юридических лиц.

Блиновская с мужем Алексеем. Фото © Instagram.com / elena_blinovskaya

Блиновская с мужем Алексеем. Фото © Instagram.com / elena_blinovskaya

В Ярославле ему принадлежит ювелирный дом с годовой выручкой более 150 миллионов рублей, в Красноярском крае — горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей руд драгоценных и редких металлов. На Волге бизнесмен держит яхтенный глэмпинг, проживание в котором обойдётся яхтсменам в 14,5 тысячи рублей в сутки. Кроме того, в Вологодской области и Красноярском крае он занимается выращиванием и переработкой рыбы, торговлей и ресторанами.

Кстати, похоже, что отец Алексея тоже бизнесмен — владелец ряда строительных компаний, одна из которых позже вошла в группу «Пик».

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