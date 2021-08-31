Вывезла на Алтай Киркорова, Урганта и Собчак: откуда у блогера из Ярославля полтора миллиона евро на юбилей

Банкет проходил в полностью переделанном под торжество спортивном зале гостиничного комплекса, на столы подавали филе косули с мочёной брусникой и соусом из таёжной шишки, татаки из марала с бальзамиком из шиповника, паштет из косули с миндальным молочком, филе муксуна с томленым козлобородником в грибном демигласе с кремом из цветной капусты и другую плохо выговариваемую таежную экзотику.

На сцене выступали Светлана Лобода, группа «Звери» и Филипп Киркоров. Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Иван Ургант. Блиновская просила их поцеловаться, сама тоже пела и танцевала.