Вывезла на Алтай Киркорова, Урганта и Собчак: откуда у блогера из Ярославля полтора миллиона евро на юбилей

25 августа отмечала своё 40-летие фотомодель, «Миссис Россия – 2016», блогер и, как теперь принято называть, коуч и инфобизнесмен Елена Блиновская. В Инстаграме у неё подписчиков под шесть миллионов, но, судя по всему, не они приносят ей доход.
День рождения блогер московский бомонд отмечал на Алтае, куда, как говорят, гостей отправили бизнес-классом и разместили в хорошей гостинице. В перечне приглашенных оказались Иван Ургант, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Виктория Лопырёва, певица Нюша со своим супругом и блогеры-миллионники.
Банкет проходил в полностью переделанном под торжество спортивном зале гостиничного комплекса, на столы подавали филе косули с мочёной брусникой и соусом из таёжной шишки, татаки из марала с бальзамиком из шиповника, паштет из косули с миндальным молочком, филе муксуна с томленым козлобородником в грибном демигласе с кремом из цветной капусты и другую плохо выговариваемую таежную экзотику.
На сцене выступали Светлана Лобода, группа «Звери» и Филипп Киркоров. Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Иван Ургант. Блиновская просила их поцеловаться, сама тоже пела и танцевала.
— Я вам хорошо заплатила! — кричала она из зала под улюлюканье гостей.
После мероприятия в своём аккаунте юбилярша выложила сториз со сметой: торжество обошлось ей почти в 120 миллионов рублей (1 350 000 евро) без учёта аренды отеля. Интересно, что в этот день она попросила подписчиков в качестве подарка перевести на её банковский счёт один рубль и всего за час фанаты успели перечислить более одного миллиона.
В прошлом году тусовка обсуждала размах костюмированной вечеринки, организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой по случаю своего 30-летия. Тогда на пати съехался весь российский бомонд, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачёву и Максима Галкина. По всей стране в честь юбилярши гремели салюты. Как призналась сама именинница, мероприятие ей обошлось в 16 миллионов рублей (180 000 евро), при этом тратились только собственные средства. Тогда СМИ даже заговорили, что Ивлеева задала новую планку вечеринок.
Марафон желаний и возможностей
Интернет-аудитории Елена Блиновская известна с 2013 года, когда она стала вести психологические тренинги «Марафон желаний». Известно, что будущая интернет-гуру родилась в посёлке городского типа Опарино Кировской области.
Позже семья переехала в Ярославль, где она обучалась в местном госуниверситете по направлению «Экономика». Работала бухгалтером, но в итоге ушла на вольные хлеба. Как сама блогер делилась в своих интервью, она разработала собственную методику исполнения желаний, которой впоследствии воспользовались десятки тысяч учеников.
Помимо новомодного коучинга в Ярославле в качестве ИП также занималась торговлей одеждой, продуктами, фармацевтической продукцией, лекарственными препаратами, зоотоварами и прокатом предметов личного пользования.