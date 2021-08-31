Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают дворец

На этот раз все будет сделано не наперекор королеве Елизавете, а скорее в угоду ей. Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с тремя детьми перебираются поближе к 95-летней коронованной прабабушке пишет Daily Mail. При этом все семейство останется жить внутри Соединенного Королевства.

Сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми проживают в Кенсингтонском дворце. Елизавета II после каникул обоснуется в Виндзоре. Как сообщает источник, новое место жительства Кейт Миддлтон и ее мужа находится как раз в часе езды оттуда – в резиденции Форт Бельведер.

Стоит отметить, что таким образом сообразительная Кейт Миддлтон станет не только ближе к королеве, но и ближе к своим родителям и сестре.