Эстонский таролог погадала на картах: что ждет нового президента?

30 августа состоялось внеочередное заседание Рийгикогу, на котором парламент попытался избрать президента Эстонской Республики. В первом туре президентских выборов участвовал единственный утвержденный Национальной избирательной комиссией кандидат - директор Эстонского национального музея Алар Карис. Однако, из-за нехватки нескольких голосов он не был избран в первом туре, пишет Postimees.



Это еще ни о чём не говорит, так как впереди второй тур, а может и третий, и вообще, может дойти дело до коллегии выборщиков. На протяжении этих этапов будет решаться дальнейшая судьба Кариса: станет ли он новым президентом Эстонской Республики?

Сам Карис после первого тура сказал следующее: «С моими нервами все в порядке. Чего там нервничать. Не думаю, что я должен кого-то больше убеждать». Но вот прогноз на будущую неделю сулит пощекотать нервишки кандидату в президенты.

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Алмар Карис - новый президент Эстонской Республики

Известный в Эстонии таролог Кирсти Тиммер составила тароскоп, где поближе познакомила нас с личностью Алара Кариса, а также предсказала, что ждет его в ближайшем будущем.

Алар Карис родился 26 марта 1958 года. Его созвездие - Овен, известный своим большим эгоизмом и решительностью.

У Овна есть пункт назначения и какая-то цель. Есть те, у кого эта цель связана с детьми, а есть те, у кого цель находится в зоне безопасности. На этой неделе Овны очень точны, да так, что не будут оглядываться по сторонам, а конкретно двигаться к желаемому результату. К сожалению, наступят тяжелые времена в любовной жизни, так как что-то начнет их беспокоить, и, в итоге, действовать на нервы. Будет присуще желание рассердиться, и все время не будет покидать ощущение, что все нападают или действуют несправедливо.

Предполагается также и новое начало, связанное с домом. Если Овен планирует перестройку своего жилища, то эта неделя будет этому благоприятствовать.

Все старое вернется. Например, старые отношения, бывшая работа и предыдущие предложения о работе. Эти вещи стоит внимательно рассмотреть и взглянуть на них по-другому. На неделе будет много притворства и несправедливости.