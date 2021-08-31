Организатор фестиваля в Какумяэ объяснил, почему светскую львицу с позором выгнали

В субботу вечером Хунт поведала подписчикам в Instagram, что она купила билет на концерт «Ночь древних огней» и наслаждалась вечеринкой, пока к ней не подошли охранники, заявив, что звезда вошла на вечеринку через зону для артистов без билета. Хотя у красотки был билет в кармане, она ничего не смогла доказать охранникам. «Меня задержали и вернули к билетной кассе, где продавцы подтвердили, что не видели меня, и я, вероятно, украла билет», - рассказывает свою историю Хунт.

К счастью, она оплатила 25-евровый билет банковской картой и смогла доказать это, показав осуществленный платеж на мобильном телефоне. «Когда я показала охранникам выписку из банка о том, что я заплатила за билет, они извинились и пожелали мне хорошей вечеринки», - написала Хунт в Instagram.

Выяснилось, что якобы сбивающая с толку информация пришла от организатора мероприятия Эмиля Оя. Он отмалчивался на выходных, поэтому комментарий о случившемся от него средствам массовой информации удалось получить лишь вчера. Он прислал свое объяснение в понедельник в 18.21. Публикуем текст без изменений:

28.08.21 мы организовали мероприятие в Haven Kakumäe NIGHT of Ancient Lights ("Ночь древних огней"). Нам стало известно, что Бригитте Сюзанне Хунт тоже хотела быть среди выступающих артистов, но поскольку список исполнителей уже был закрыт, мы не смогли ее добавить.

Через некоторое время мы также заметили Бригитте на вечеринке, и, поскольку ранее у нас были проблемы с ней на мероприятиях, мы попросили охранников проверить билет.

Никто не обвинял звезду в краже билета, мы просто хотели убедиться, что у нее есть билет на это мероприятие. Бригитте показала билет, и охранники позволили ей вернуться на вечеринку. Мы извинились за инцидент.

Единственное, что непонятно, так это то, что в выписке из банка, показанной Бригитте, видно, что она купила билет в 20.29, а на видео с мероприятия видно, как она танцует перед сценой до 20.00. Мистика…

Нам не нужно собирать клики, и мы не хотим воевать с женщиной. Мы искренне желаем Бригитте всего наилучшего. Приносим извинения за неудобства.

Эмиль Оя, организатор фестиваля, BGM Management