Организатор фестиваля в Какумяэ объяснил, почему светскую львицу с позором выгнали

Seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt väitis nädalavahetusel ühismeedias, et teda üritati välja visata Kakumäel toimunud muinastulede öö kontserdilt. Esmaspäeval esitas Elu24-le oma selgituse ka ürituse korraldaja Emil Oja.
Loe, millega korraldaja juhtunut põhjendab!
В субботу вечером Хунт поведала подписчикам в Instagram, что она купила билет на концерт «Ночь древних огней» и наслаждалась вечеринкой, пока к ней не подошли охранники, заявив, что звезда вошла на вечеринку через зону для артистов без билета. Хотя у красотки был билет в кармане, она ничего не смогла доказать охранникам. «Меня задержали и вернули к билетной кассе, где продавцы подтвердили, что не видели меня, и я, вероятно, украла билет», - рассказывает свою историю Хунт.
К счастью, она оплатила 25-евровый билет банковской картой и смогла доказать это, показав осуществленный платеж на мобильном телефоне. «Когда я показала охранникам выписку из банка о том, что я заплатила за билет, они извинились и пожелали мне хорошей вечеринки», - написала Хунт в Instagram.
Выяснилось, что якобы сбивающая с толку информация пришла от организатора мероприятия Эмиля Оя. Он отмалчивался на выходных, поэтому комментарий о случившемся от него средствам массовой информации удалось получить лишь вчера. Он прислал свое объяснение в понедельник в 18.21. Публикуем текст без изменений:
28.08.21 мы организовали мероприятие в Haven Kakumäe NIGHT of Ancient Lights ("Ночь древних огней"). Нам стало известно, что Бригитте Сюзанне Хунт тоже хотела быть среди выступающих артистов, но поскольку список исполнителей уже был закрыт, мы не смогли ее добавить.
Через некоторое время мы также заметили Бригитте на вечеринке, и, поскольку ранее у нас были проблемы с ней на мероприятиях, мы попросили охранников проверить билет.
Никто не обвинял звезду в краже билета, мы просто хотели убедиться, что у нее есть билет на это мероприятие. Бригитте показала билет, и охранники позволили ей вернуться на вечеринку. Мы извинились за инцидент.
Единственное, что непонятно, так это то, что в выписке из банка, показанной Бригитте, видно, что она купила билет в 20.29, а на видео с мероприятия видно, как она танцует перед сценой до 20.00. Мистика…
Нам не нужно собирать клики, и мы не хотим воевать с женщиной. Мы искренне желаем Бригитте всего наилучшего. Приносим извинения за неудобства.
Эмиль Оя, организатор фестиваля, BGM Management
В воскресенье вечером Хунт также опубликовала ответ Оя в социальных сетях, который последний отправил напрямую светской львице. Организатор объяснил, что он попросил охранников проверить билет Хунт, зная, что женщины не было в списке. «Ты помнишь ту историю, которую рассказывала на кассе? Наверное, нет», - написал Оя. Однако мужчина пообещал вернуть Хунт деньги за билет в размере 25 евро.
По словам организатора, пьяная женщина пыталась попасть на летний концерт вечеринки в Пайде в июле 2020 года. Хунт, конечно, утверждает обратное. «Я была на 100% трезвой на летней вечеринке в Пайде и в ту ночь сидела за рулем, - утверждает она. - Кто-нибудь вообще поверит человеку, который изначально утверждал, что я перелезла через забор и украла билет?»
Что касается мистики, то Хунт ответила и на это. Время оплаты, указанное в переводе - 20.29, взято из более ранней публикации Хунт, которой она поделилась с подписчиками в социальных сетях в субботу вечером. «Вы должны спросить SEB, почему банк так показывает», - говорит Бригитте.
По словам обиженной светской львицы, заявление Оя о том, что никто не обвинял ее в краже билета, не соответствует действительности. «Продавец билетов сказал, что билеты могли быть украдены, и Эмиль обвинил меня в том, что я вошла через вход для артистов», - утверждает Хунт.
Поругавшиеся Хунт и Оя, похоже, не хотят тратить больше времени на эту перепалку, выясняя, кто прав, а кто виноват. «Я больше не хочу иметь никаких дел с этим человеком, потому что у меня есть неопровержимые факты, и его попытка спасти свою репутацию, солгав мне, не делает ему чести. Да и это не мое дело», - подытожила Хунт.