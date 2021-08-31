А кто отец-то? Игоря Малашенко вычеркнули из свидетельства о рождении дочери Божены Рынской

Зато пока еще неизвестно, кто выиграет войну, которую известная издатель Ника Белоцерковская и блогер Божена Рынска развязали не только в суде, но и в соцсетях. Напомним, что все началось с перепалки, во время которой Белоника опубликовала скины переписки с бывшей подругой. Выяснилось, что Рынска издевалась над своим покойным супругом Игорем Малашенко и даже неоднократно поднимала на него руку. Последний же якобы так устал от происков жены, что наотрез отказался становиться отцом ее ребенка… Пришедшая в ярость Рынска решила привлечь бывшую подружку к суду, но в итоге сама оказалась в незавидной ситуации.

После того, как скончался Малашенко, Божена воспользовалась услугами суррогатной матери, родившей дочь, которую Рынска называет законной наследницей экс-магната. А ведь девочка появилась на свет позже чем через 300 дней после смерти мужчины, что заставляет усомниться в законности притязаний блогерши. Но на своем пути эта женщина просто не знает преград и запретов. Девочка родилась 5 марта, а уже 6 марта Божена сумела получить свидетельство, в котором отцом ребенка указан Игорь Малашенко. Однако, согласно букве закона, отцовство младенца от суррогатной матери устанавливается исключительно через суд.

Так Божена Рынска стала жертвой собственной предприимчивости. Ее официально уведомили, что запись о рождении была сделана с нарушениями закона. Одной из первых, кто отреагировал на эту новость, стала, как и ожидалось, Ника Белоцерковская, принесшая оппонентке шутливые извинения. По ее словам, «инвестиционная кроха» оказалась совсем не инвестиционной…

Запись в свидетельстве была сделана с нарушениями

«А кто отец-то?» — не без издевки задалась вопросом Белоника.