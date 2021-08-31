За МакSим в больнице ухаживал укравший миллионы банкир

Как сообщали ее представители, она попала в больницу с поражением легких и другими симптомами ковида, который анализами не подтверждался, более месяца провела в состоянии искусственной комы и лишь чудом не умерла. Но вместо того, чтобы порадоваться благополучному выздоровлению артистки, некоторые коллеги по сцене принялись глумиться над ней и обвинять ее в том, что она бессовестно использовала свою болезнь для возвращения утраченного интереса публики.

Особенным цинизмом отличались нападки на Абросимову со стороны бывшей солистки группы «Стрелки» - певицы Юлии Беретты, разместившей в соцсетях видеоролик, где она, стоя на балконе роскошного особняка, издевательским тоном возвещала, что МакSим воскресла, а некие люди внизу воздевали руки к небу и кричали: «Воистину воскресла!»

- Для тех, кто не понял того юмора и смысла, который был заложен в моем ролике по поводу выздоровления МакSим, я хочу донести, что пиариться на болезнях - это плохо, - объясняла Беретта. - Тем более на той болезни, которой болеет весь мир и от которой многие по-настоящему умирают. Я сначала вместе со всеми переживала за МакSим. Такая же ситуация ранее была у моего друга Бориса Грачевского, которого, к сожалению, спасти не удалось. И меня пугало, что с ней может случиться то же самое. Но в какой-то момент я почувствовала, что нас всех просто обманывают. Я все понимаю: МакSим пережила тяжелые разводы, уход со сцены, алкогольный период. Ну сошла ты с дистанции. Ну потеряла что-то, упустила время. Но девочка из провинции, вкусившая однажды славы, видимо, никак не может с этим смириться. Для меня это категорически неприемлемо. На нас, публичных людях, лежит большая социальная ответственность. Мы должны дарить зрителям положительную энергию, доносить до них нужную и полезную информацию, а не делать пиар на собственных недугах, даже если они реально существуют.

После скандального выступления Беретты в ряде СМИ сразу же появились материалы в поддержку МакSим, подтверждающие, что она не пиарилась, а действительно серьезно болела. В частности, журнал «СтарХит» опубликовал интервью с одним из волонтеров, который ухаживал за ней в больнице после ее перевода из реанимации в обычную палату.