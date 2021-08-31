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За МакSим в больнице ухаживал укравший миллионы банкир

МакSим. ФОТО: Photo ITAR-TASS

Неожиданным скандалом завершилась нашумевшая история тяжелой и продолжительной болезни некогда популярной певицы Марины Абросимовой, более известной под сценическим псевдонимом Макsим, пишет eg.ru.

Как сообщали ее представители, она попала в больницу с поражением легких и другими симптомами ковида, который анализами не подтверждался, более месяца провела в состоянии искусственной комы и лишь чудом не умерла. Но вместо того, чтобы порадоваться благополучному выздоровлению артистки, некоторые коллеги по сцене принялись глумиться над ней и обвинять ее в том, что она бессовестно использовала свою болезнь для возвращения утраченного интереса публики.

Особенным цинизмом отличались нападки на Абросимову со стороны бывшей солистки группы «Стрелки» - певицы Юлии Беретты, разместившей в соцсетях видеоролик, где она, стоя на балконе роскошного особняка, издевательским тоном возвещала, что МакSим воскресла, а некие люди внизу воздевали руки к небу и кричали: «Воистину воскресла!»

- Для тех, кто не понял того юмора и смысла, который был заложен в моем ролике по поводу выздоровления МакSим, я хочу донести, что пиариться на болезнях - это плохо, - объясняла Беретта. - Тем более на той болезни, которой болеет весь мир и от которой многие по-настоящему умирают. Я сначала вместе со всеми переживала за МакSим. Такая же ситуация ранее была у моего друга Бориса Грачевского, которого, к сожалению, спасти не удалось. И меня пугало, что с ней может случиться то же самое. Но в какой-то момент я почувствовала, что нас всех просто обманывают. Я все понимаю: МакSим пережила тяжелые разводы, уход со сцены, алкогольный период. Ну сошла ты с дистанции. Ну потеряла что-то, упустила время. Но девочка из провинции, вкусившая однажды славы, видимо, никак не может с этим смириться. Для меня это категорически неприемлемо. На нас, публичных людях, лежит большая социальная ответственность. Мы должны дарить зрителям положительную энергию, доносить до них нужную и полезную информацию, а не делать пиар на собственных недугах, даже если они реально существуют.

После скандального выступления Беретты в ряде СМИ сразу же появились материалы в поддержку МакSим, подтверждающие, что она не пиарилась, а действительно серьезно болела. В частности, журнал «СтарХит» опубликовал интервью с одним из волонтеров, который ухаживал за ней в больнице после ее перевода из реанимации в обычную палату.

- Я ее сразу даже не узнал, так как в нашем списке она шла, разумеется, не как МакSим, а просто по имени и фамилии, - поведал этот человек. - Она была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы и вот ее отправили сюда на восстановление сил. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано, места ввода инъекций зафиксированы, чтобы каждый раз не делать новых дырок. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и конечно, она очень похудела - и так-то была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь. Мы договорились, что попробуем ходить - я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марина была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки - у нее они просто сгорели. Первый раз мы дошли до двери, потом даже прошлись по коридору. Шла она настороженно, так как недостаточно хорошо чувствовала свой организм. И быстро теряла силы, поэтому от палаты мы далеко не отходили.

Правда, немного смущало, что в журнале волонтера почему-то называли только по имени - Леонид, а на всех фотографиях его лицо было скрыто защитным костюмом. Автор публикации отмечала, что ранее уже брала у него интервью о работе в «красной зоне». И тогда она сообщала читателям об этом загадочном человеке гораздо больше информации.

- Чем только не занимался за свою жизнь 59-летний Леонид Краснер, - так начиналась ее предыдущая публикация, вышедшая в январе. - Он был журналистом, пиарщиком, кризис-менеджером, открывал университеты и общественные организации. Как минимум четверть века посвятил банковскому делу, председательствовал в совете директоров. Но недавно у учреждения отозвали лицензию. С апреля минувшего года он, не жалея сил, с утра до ночи трудится волонтером в 52-й московской больнице. Леонид просто почувствовал, что нужен именно здесь, и, наверно, как никогда, сейчас на своем месте.

При попытке пробить через интернет-поисковик, в каком банке Краснер возглавлял совет директоров, стало понятно, почему его личность предпочли не светить в материале про МакSим. Оказалось, что в апреле этого года очевидца тяжелого состояния певицы постоянно упоминали в судебной хронике в качестве подсудимого по уголовному делу.

- В Таганском суде был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером, - писала тогда газета «Коммерсантъ». - По версии следствия, в 2016 году он похитил 170 млн руб., которые принял на ответственное хранение у своих деловых партнеров. Сам г-н Краснер утверждал, что не присваивал деньги, а отдал их в рост другому клиенту, который разорился и не вернул денег. По словам подсудимого, он полностью расплатился с кредиторами. Однако суд посчитал банкира виновным и приговорил его к пяти годам условно. 

- Мне кажется, МакSим оказалась в положении пастушка из детской сказки, который пугал народ ложными сообщениями про волков и добился того, что, когда волки действительно появились, никто не пришел ему на помощь, - поделился с «Экспресс газетой» своим мнением пиар-менеджер Иван Ирбис, работавший с Энрике Иглесиасом, Иваном Шаповаловым, Розой Сябитовой и другими знаменитостями. - На самом деле ни для кого не секрет, что все ее проблемы связаны со злоупотреблением алкоголем. Даже на своих концертах она выходила на сцену пьяная. Я видел такие съемки в Интернете. А однажды и сам был тому свидетелем. Года три или четыре назад я пришел с друзьями в клуб «Облака» отметить удачную бизнес-сделку. А там за 300 тысяч рублей выступала МакSим. После каждой песни ей приносили полный бокал. Не знаю, что было в него налито.

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