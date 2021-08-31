За МакSим в больнице ухаживал укравший миллионы банкир

Как сообщали ее представители, она попала в больницу с поражением легких и другими симптомами ковида, который анализами не подтверждался, более месяца провела в состоянии искусственной комы и лишь чудом не умерла. Но вместо того, чтобы порадоваться благополучному выздоровлению артистки, некоторые коллеги по сцене принялись глумиться над ней и обвинять ее в том, что она бессовестно использовала свою болезнь для возвращения утраченного интереса публики.
Особенным цинизмом отличались нападки на Абросимову со стороны бывшей солистки группы «Стрелки» - певицы Юлии Беретты, разместившей в соцсетях видеоролик, где она, стоя на балконе роскошного особняка, издевательским тоном возвещала, что МакSим воскресла, а некие люди внизу воздевали руки к небу и кричали: «Воистину воскресла!»
- Для тех, кто не понял того юмора и смысла, который был заложен в моем ролике по поводу выздоровления МакSим, я хочу донести, что пиариться на болезнях - это плохо, - объясняла Беретта. - Тем более на той болезни, которой болеет весь мир и от которой многие по-настоящему умирают. Я сначала вместе со всеми переживала за МакSим. Такая же ситуация ранее была у моего друга Бориса Грачевского, которого, к сожалению, спасти не удалось. И меня пугало, что с ней может случиться то же самое. Но в какой-то момент я почувствовала, что нас всех просто обманывают. Я все понимаю: МакSим пережила тяжелые разводы, уход со сцены, алкогольный период. Ну сошла ты с дистанции. Ну потеряла что-то, упустила время. Но девочка из провинции, вкусившая однажды славы, видимо, никак не может с этим смириться. Для меня это категорически неприемлемо. На нас, публичных людях, лежит большая социальная ответственность. Мы должны дарить зрителям положительную энергию, доносить до них нужную и полезную информацию, а не делать пиар на собственных недугах, даже если они реально существуют.
После скандального выступления Беретты в ряде СМИ сразу же появились материалы в поддержку МакSим, подтверждающие, что она не пиарилась, а действительно серьезно болела. В частности, журнал «СтарХит» опубликовал интервью с одним из волонтеров, который ухаживал за ней в больнице после ее перевода из реанимации в обычную палату.
- Я ее сразу даже не узнал, так как в нашем списке она шла, разумеется, не как МакSим, а просто по имени и фамилии, - поведал этот человек. - Она была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы и вот ее отправили сюда на восстановление сил. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано, места ввода инъекций зафиксированы, чтобы каждый раз не делать новых дырок. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и конечно, она очень похудела - и так-то была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь. Мы договорились, что попробуем ходить - я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марина была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки - у нее они просто сгорели. Первый раз мы дошли до двери, потом даже прошлись по коридору. Шла она настороженно, так как недостаточно хорошо чувствовала свой организм. И быстро теряла силы, поэтому от палаты мы далеко не отходили.