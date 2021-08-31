Помогает ли водка в борьбе с коронавирусом?

«Этанол, или этиловый спирт, действительно обладает выраженными полезными и благотворными для организма свойствами, в их числе — антисептический, противовоспалительный и противовирусный эффекты. Но все это действует только при правильном его применении», — приводит ее слова издание ToDay News Ufa.