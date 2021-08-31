Помогает ли водка в борьбе с коронавирусом?
В период распространения COVID-19 в интернете появилось много домыслов о том, как с ним бороться, пишет Пятый канал.
В период распространения COVID-19 в интернете появилось много домыслов о том, как с ним бороться, пишет Пятый канал.
Врач-невролог, рефлексотерапевт, диетолог Марият Мухина назвала мифом появившееся в сети мнение о пользе водки в лечении коронавируса.
«Этанол, или этиловый спирт, действительно обладает выраженными полезными и благотворными для организма свойствами, в их числе — антисептический, противовоспалительный и противовирусный эффекты. Но все это действует только при правильном его применении», — приводит ее слова издание ToDay News Ufa.
Специалист подчеркнула, что прием этого горячительного напитка внутрь в повышенных дозах лишь подрывает иммунитет человека, и, соответственно, увеличивает риск заражения COVID-19