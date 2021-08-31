Диетолог перечислила самые вредные продукты для иммунитета

«В норме через кишечную стенку почти ничего не проходит. Но тут появляется переизбыток сахара. Это разрушает защитные механизмы и нашу микрофлору. В кровь попадают чужеродные агенты, на которые реагирует иммунная система», – цитирует Сычеву издание «Доктор Питер».

Она отметила, что это может привести к развитию многих болезней, в том числе к аутоиммунному тиреоидиту и ревматоидному артриту.