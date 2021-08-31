Насильник Стаса Костюшкина захотел встречи с певцом

В понедельник, 30 августа, в интернете появилось шокирующее видео: в нем утверждается, будто бы на связь с петербургскими журналистами вышел мужчина, больше сорока лет назад изнасиловавший известного певца Стаса Костюшкина, когда тот был еще ребенком.

Мужчина, который представился Николаем Александровичем, заявил, что хочет встретиться с музыкантом и попросить у него прощения. Предполагаемому насильнику 59 лет, в 1990-х он несколько раз отбывал наказание в тюрьме - за изнасилование, смертельную драку и разбой.

У мужчины ампутирована нога из-за вызванной диабетом гангрены. Во время операции он перенес инсульт.

По словам Николая, он сожалеет о случившемся с Костюшкиным, но считает, что и сам стал жертвой. Мужчина рассказал, что его старшие друзья «взяли его на слабо», а до этого случая он и сам подвергся насилию.

Сам Стас Костюшкин скандальный ролик пока еще никак не прокомментировал – певец упорно не берет трубку. Зато и о видеозаписи и о ее авторе в весьма резких выражениях высказался его концертный директор Сергей Комиссаров.