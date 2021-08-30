Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери после визита полиции
Музыканта предупредили о возможной ответственности в случае, если он нарушит предписания.
Музыканта предупредили о возможной ответственности в случае, если он нарушит предписания.
Фронтмен группы Rammstein (Германия) Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери. Напомним, что исполнитель должен был выйти на сцену в рамках фестиваля «МакЛарин за Родину» 29 августа в Твери, пишет TopNews.ru.
Об отмене выступления артиста из Германии рассказал организатор музыкального события Максим Ларин.
По его словам, Линдеманну запретили выходить на сцену на тверском фестивале. «[Линдеманна] предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний», – сказал Ларин.
По некоторым данным, организаторы пытались уговорить артиста выступить 29 августа, но получили отказ.
Ранее мы писали о том, что в Твери полиция нагрянула в номер к Тиллю Линдеманну.
Ночью у артиста прошли следственные мероприятия.
Исполнителю выдали предписание о недопустимости нарушения противокоронавирусных мер на выступлении. На продюсера артиста был составлен административный протокол. Ему грозит депортация.