Forbes назвал богатейшую семью России, которая заработала 13 миллиардов долларов

По подсчетам журналистов, только за год кланы предпринимателей заработали 42,9 млрд долларов (состояние выросло с 16,1 млрд долларов).

Самой богатой семьей в России стала семья Татьяны Бакальчук, главы компании Wildberries. Эта же предпринимательница стала самой богатой женщиной России, по версии Forbes. За год состояние бизнес-вумен выросло с 1 млрд до 13,1 млрд долларов.

Если раньше Бакальчук владела компанией полностью, то в 2019 году выделила 1% мужу, теперь на счету Владислава Бакальчука 130 млн долларов.

В семье Бакальчуков пятеро детей, проживают они в Подмосковье. Ранее же в семейном бизнесе Бакальчуков были задействованы почти все родственники, про их состояние никто не сообщает.

На втором месте оказалась семья Гурьевых, чье состояние в 2020 году было 1,8 млрд долларов, а за год достигло 6,9 млрд долларов, передает TopNews.ru.

И замыкает тройку богатых семей бывший лидер топа – клан Ротенбергов. Их состояние за год выросло на полмиллиарда долларов. Сейчас оно составляет 5,95 млрд долларов.

Кстати, эксперты отметили, что год был удачливым у многих российских семей бизнесменов.