Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, Дева Кассель и другие звезды на показе Dolce & Gabbana Alta Moda

Накануне в Венеции состоялся красочный показ Dolce & Gabbana Alta Moda, гостями которого стали многие знаменитости. Практически с корабля на бал по Гранд-каналу попали Дженнифер Лопес, Вин Дизель, Хелен Миррен, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер и сразу несколько звезд нового поколения: дочь Хайди Клум Лени, которая уже идет по стопам знаменитой мамы, дочери P Diddy — близняшки Д'Лила и Джесси, а также Дева Кассель.