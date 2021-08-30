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Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, Дева Кассель и другие звезды на показе Dolce & Gabbana Alta Moda
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Накануне в Венеции состоялся красочный показ Dolce & Gabbana Alta Moda, гостями которого стали многие знаменитости. Практически с корабля на бал по Гранд-каналу попали Дженнифер Лопес, Вин Дизель, Хелен Миррен, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер и сразу несколько звезд нового поколения: дочь Хайди Клум Лени, которая уже идет по стопам знаменитой мамы, дочери P Diddy — близняшки Д'Лила и Джесси, а также Дева Кассель.

Приятным сюрпризом для фанатов российского шоу-бизнеса стало появление на шоу Филиппа Киркорова и роскошный снимок с Джей Ло, которым король россикйско й эстрады поделился в Инстаграме.

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя представила на подиуме одно из платьев из новой коллекции. Дева — лицо Dolce & Gabbana, юная модель впервые снялась в кампании бренда еще в 2019-м.

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