Облитая ядом Зудина сбежала из страны после стычки с Прокловой
Вдова Олега Табакова покинула Россию. Марина Зудина абстрагировалась от нападок Елены Прокловой, сообщает Dni.ru.
Вдова Олега Табакова покинула Россию. Марина Зудина абстрагировалась от нападок Елены Прокловой, сообщает Dni.ru.
Язвительные заявления актрисы Елены Прокловой о том, что в юности она стала жертвой сексуальных домогательств известного режиссера, оставили рану в душе Марины Зудиной. Семейная жизнь звезды с Олегом Табаковым подверглась бурным обсуждениям и многочисленным выводам, которые не имеют достаточных оснований. Вдову глубоко оскорбили подозрения в адрес покойного мужа, что отметили многие звезды шоу-бизнеса. После грязного скандала с откровениями Елены Прокловой актриса сбежала из страны на отдых, чтобы восстановить энергетические силы.
Марина Зудина поделилась в микроблоге в «Инстаграм» кадрами из Хорватии. На одном из заграничных снимков она предстала вместе с сыном Павлом и дочерью Марией. Актриса почувствовала себя счастливой, оказавшись вместе с родными людьми на Адриатическом побережье. «Невероятного цвета и чистоты вода, природа, подлинная старина центра города и удивительные острова!» — выразилась впечатленная знаменитость.
Пользователи Сети порадовались за звезду и отметили, как здорово она смотрится в кругу семьи в отрыве от нападок злопыхателей. Марина Зудина получила много лестных комментариев. «Как бы рад был за Вас Олег Павлович!», «Такая душевная теплота от фото», «Пусть Бог хранит Вас и ваших детей от всего плохого. Вы замечательная!» — объявили россияне.