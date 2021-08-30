Облитая ядом Зудина сбежала из страны после стычки с Прокловой

Язвительные заявления актрисы Елены Прокловой о том, что в юности она стала жертвой сексуальных домогательств известного режиссера, оставили рану в душе Марины Зудиной. Семейная жизнь звезды с Олегом Табаковым подверглась бурным обсуждениям и многочисленным выводам, которые не имеют достаточных оснований. Вдову глубоко оскорбили подозрения в адрес покойного мужа, что отметили многие звезды шоу-бизнеса. После грязного скандала с откровениями Елены Прокловой актриса сбежала из страны на отдых, чтобы восстановить энергетические силы.

Марина Зудина поделилась в микроблоге в «Инстаграм» кадрами из Хорватии. На одном из заграничных снимков она предстала вместе с сыном Павлом и дочерью Марией. Актриса почувствовала себя счастливой, оказавшись вместе с родными людьми на Адриатическом побережье. «Невероятного цвета и чистоты вода, природа, подлинная старина центра города и удивительные острова!» — выразилась впечатленная знаменитость.