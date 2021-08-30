Как день недели, в который родился человек, влияет на любовь и карьеру

Известно, что не только по дате рождения можно определить особенности внешности и характера человека. День, в который человек появился на свет, также может многое подсказать о том, как сложатся карьера и любовные отношения.

Понедельник

Люди, рожденные в первый день недели, отличаются притягательной внешностью и амбициозным характером. Их природная уверенность в себе притягивает людей как магнит.

В карьере такие личности не боятся брать на себя ответственность и с готовностью принимают сложные решения. Нередко выбирают профессии, связанные с необходимостью обучать других чему-либо.

На любовном фронте у тех, кто рожден в понедельник обычно все не так просто. Эти люди склонны выбирать для романтических чувств совсем неподходящих партнеров, что, естественно, ведет к многочисленным страданиям.

Астрологи рекомендуют всем, кто родился в понедельник, научиться лучше контролировать свои эмоции.

Вторник

В этот день недели обычно рождаются люди с правильными чертами лица и глубоким голосом. Это большие оптимисты, которые даже препятствия на своем пути встречают с удовольствием и в полной уверенности, что смогут их преодолеть.

Те, кто родился во вторник, часто выбирают профессии, связанные с финансами. Они методичны и последовательны, и при этом умеют быстро усваивать новые знания.

В любви такие люди рискуют сами себе создать немало проблем из-за излишней интенсивности чувств, которые они готовы обрушить на партнера. Некоторая навязчивость, свойственная этим людям, может отпугивать, так что астрологи советуют всем, рожденным во вторник, несколько раз подумать, прежде, чем что-либо сказать или сделать.

Среда

В этот день рождаются физически крепкие люди, отличающиеся повышенной активностью, но достаточно раздражительные.

В карьере это профессионалы, на которых можно положиться. Они честные и ответственные, из них получаются отличные судьи.

В любви у людей, рожденных в самой середине недели, могут наблюдаться качели. Сегодня им хочется оставить партнера и они уверены, что отношениям пришел конец, но уже завтра искра любви вспыхивает с новой силой.

Астрологи рекомендуют людям, рожденным в среду, поменьше торопиться и почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Четверг

Людей, рожденных в этот день недели, отличает высокий лоб, свидетельствующий о неординарном уме и открытый взгляд, полный любопытного внимания к окружающему миру.

Карьера для таких людей всегда на первом месте. Они часто добиваются большого успеха, становятся известными политиками или руководителями крупных компаний.

При этом в любви эти целеустремленные, но в глубине души, чуткие и верные люди, могут открыться партнеру по-настоящему, ожидая того же в ответ.

Астрологи советуют таким людям не бояться довериться партнеру и быть искренним.

Пятница

В пятницу рождаются люди, очаровывающие своей мягкой улыбкой всех вокруг. Это творческие личности, которые всегда открыты для экспериментов.