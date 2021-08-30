Изменился и очень сильно постарел: свежие фотографии Андрея Губина стали центром бурного обсуждения в сети

30 апреля российский певец Андрей Губин отметил свой 46-ой день рождения. Исполнитель хитов «Зима-холода» и «Мальчик бродяга» уже давно не появляется на публике и ведет затворнический образ жизни. Однако личный праздник он решил отметить в кругу близких друзей. Фотографию Губина опубликовала на личной странице в Инстаграм композитор Ульяна Каракоз.
«Наконец, Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время! Все будет хорошо!» – подписала Ульяна снимок. На фото рядом с Андреем Губиным позирует также его товарищ Тарас Ващишин. Судя по всему, компания собралась в Подмосковье, чтобы поздравить именинника и повеселиться. Пользователи сети отметили, что Губин выглядит не лучшим образом. Он изменился и заметно постарел, передает Obaldela.ru.
«Постарел», «Я бы его не узнала», «Это все тот же Андрей, печально, что люди обращают внимание на внешность», «Андрею всего наилучшего, мы его очень любим», – отреагировали подписчики Ульяны. Многие комментаторы признались, что с надеждой ждут возвращения Губина на сцену. Кстати, в прошлом году появилась информация, что певец работает над новыми композициями.
Тарас Ващишин разместил в социальной сети фотографию из звукозаписывающей студии. «У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки», – обнадежил он поклонников «мальчика-бродяги». Но Губин вскоре отрицательно высказался о возможности своего возвращения. «Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», – подчеркнул он «СтарХиту».
Напомним, что из-за сильного стресса и депрессии, связанной с уходом из жизни родителей, у Губина развилось сложное неврологическое заболевание – левостороння прозопалгия. «У меня «плывет» вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы. Не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска», – говорил музыкант в одном из своих интервью news.rambler.ru. Эту болезнь сложно излечить, но медикаменты помогают снизить боль. А еще Губин начал активно заниматься спортом, который также способствует ослаблению симптомов заболевания.