Изменился и очень сильно постарел: свежие фотографии Андрея Губина стали центром бурного обсуждения в сети

«Наконец, Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время! Все будет хорошо!» – подписала Ульяна снимок. На фото рядом с Андреем Губиным позирует также его товарищ Тарас Ващишин. Судя по всему, компания собралась в Подмосковье, чтобы поздравить именинника и повеселиться. Пользователи сети отметили, что Губин выглядит не лучшим образом. Он изменился и заметно постарел, передает Obaldela.ru.

Андрей Губин с подругой ФОТО: Скриншот с Instagram

«Постарел», «Я бы его не узнала», «Это все тот же Андрей, печально, что люди обращают внимание на внешность», «Андрею всего наилучшего, мы его очень любим», – отреагировали подписчики Ульяны. Многие комментаторы признались, что с надеждой ждут возвращения Губина на сцену. Кстати, в прошлом году появилась информация, что певец работает над новыми композициями.

Тарас Ващишин разместил в социальной сети фотографию из звукозаписывающей студии. «У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки», – обнадежил он поклонников «мальчика-бродяги». Но Губин вскоре отрицательно высказался о возможности своего возвращения. «Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», – подчеркнул он «СтарХиту».