После разговора о вакцинации эстонский блогер потеряла сотни подписчиков: мусор сам себя вынесет!

Аде-Марие Нельке удалось случайно посмотреть интересное видео о том, как антипрививочники оправдывают свою позицию. На этой почве блогер решила поднять наболевшую тему в своем микроблоге. «Там говорилось, что мы (вакцинированные) овцы, так как мы прислушиваемся к тому, что говорит нам правительство, и, на самом деле, вакцина предназначена для пущего контроля населения, потому что нам вводят дерьмо, которое убивает и контролирует нас», - написала Ада в своей публикации в Instagram.

«Почему правительство должно уничтожать тех (вакцинированных), которые слушают все, что им говорят? - размышляет Ада. - Мы слушаем, соблюдаем правила и являемся так называемой идеальной нацией, которых нужно оставить. Какая польза правительству от народа, который противостоит всему?». Лидер общественного мнения не верит, что с помощью коронавируса что-то контролируется. «А если бы они пытались от кого-то избавиться, то точно не прибегли бы к вакцинации», - заявляет Ада. Правда непонятно, откуда девушка обладает такой информацией.

Затем блогер поделилась, что она потеряла много подписчиков. «Замечательно - мусор сам себя вынесет», - написала она. Ада рассказала Elu24, что она потеряла сотни подписчиков всего за несколько часов, но это ее не останавливает, так как она в том числе получила много положительных сообщений от единомышленников в свой почтовый ящик. «Те, кого это как-то трогает и кого переполняет гнев, - выдохните. Я хочу, чтобы мои последователи были хорошей компанией, которой можно гордиться», - прямо написала блогер.

«Цель обсуждения: иди вакцинируйся и наслаждайся жизнью!» - написала Ада. Она также заверила Elu24, что ее намерение не состояло в том, чтобы заставлять кого-либо вакцинироваться или иным образом критиковать невакцинированных людей. «Просто захватывающий аргумент», - сказала блогер.