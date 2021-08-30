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Ксения Собчак подбирает нового бойфренда для Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева. ФОТО: Sergei Karpukhin

Недавно Настя Ивлеева и Элджей подтвердили слухи о своем разрыве и отметили, что им удалось остаться друзьями, несмотря ни на что. После громкого признания пары Ксения Собчак занялась поиском ухажеров для Насти, пишет Starhit.

Ксения выпустила на своем YouTube-канале шоу, в котором на некоторое время... поменялась местами с Настей. Собчак, надо сказать, зря времени не теряла и стала выбирать женихов для блогера.

«Послушай, Лиз, я влюбилась в Сашу Горчилина. Мне кажется, это серьезно. Он такой худой, талантливый, нервный. Ушел со съемки, даже не попрощался. Меня такое цепляет. А то у меня были наркоманы, обкурки и рэперы. Я девушка свободная. Кто из мужчин имиджево подходит к бренду Насти Ивлеевой?» — спросила 39-летняя телеведущая в образе Насти у бренд-менеджера.

Настя Ивлеева и Элджей ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/?hl=en

«Насть, мне настолько сложно оценить, кто из русских мужчин может с тобой энергетически сравниться. Ты органично бы смотрелась в каком-нибудь кинодуэте с Дмитрием Нагиевым. Хотя вы снимались уже с ним в рекламе. Вы совпадаете по энергетике и харизме», — отметила сотрудница блогера.

Ксения не упустила возможности пошутить на эту тему. «Я с Нагиевым смотрюсь лучше, чем Собчачка с Реввой?» — поинтересовалась она.

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