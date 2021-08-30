Актер из «Кухни» и «Ворониных» Артур Диланян умер во время спектакля
Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра в соцсети «ВКонтакте», передают РИА Новости.
Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра в соцсети «ВКонтакте», передают РИА Новости.
«На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. Ощущение кошмарного сна», — написали его коллеги.
Согласно публикации, причиной смерти стала остановка сердца.
Диланяну было 59 лет.
Он также играл в популярных российских сериалах — «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два».