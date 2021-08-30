Ксения Бородина: «Почти год в голове проигрывала развод. Понимала, что пошел обратный отсчет»

Казалось, в отношениях Бородиной и Омарова царила настоящая идиллия — они часто выкладывали семейные снимки, путешествовали и делали все для дочери Теоны и наследников от предыдущих союзов — Маруси и Омара.

Но как выяснилось, в браке у экс-супругов было не все так гладко. Оказалось, Ксения давно подумывала развестись с бизнесменом.

Я почти год в голове это проигрывала. Морально понимала, что пошел обратный отсчет. Хоть я и всегда верю своей интуиции, решила доказать самой себе, что я — не идиотка! И сумела это сделать. Жила долго в скорлупе, тут решила вылезти,

— призналась 38-летняя ведущая в социальных сетях.

ФОТО: Скриншот с Instagram

По слухам, бывшие возлюбленные расстались не на мирной ноте. Неизвестно, что стало причиной ссоры экс-супругов, но поговаривают — ведущая реалити не особо переживает и уже закрутила роман с неким Эриком Авагяном.