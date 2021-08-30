Ксения Бородина: «Почти год в голове проигрывала развод. Понимала, что пошел обратный отсчет»

6 августа Ксения Бородина официально расторгла брак с Курбаном Омаровым. О причинах разрыва с бизнесменом ведущая не говорит. При этом теледива призналась, что мысли о разводе у нее возникли еще год назад, пишет Стархит.
Казалось, в отношениях Бородиной и Омарова царила настоящая идиллия — они часто выкладывали семейные снимки, путешествовали и делали все для дочери Теоны и наследников от предыдущих союзов — Маруси и Омара.
Но как выяснилось, в браке у экс-супругов было не все так гладко. Оказалось, Ксения давно подумывала развестись с бизнесменом.
Я почти год в голове это проигрывала. Морально понимала, что пошел обратный отсчет. Хоть я и всегда верю своей интуиции, решила доказать самой себе, что я — не идиотка! И сумела это сделать. Жила долго в скорлупе, тут решила вылезти,
— призналась 38-летняя ведущая в социальных сетях.
По слухам, бывшие возлюбленные расстались не на мирной ноте. Неизвестно, что стало причиной ссоры экс-супругов, но поговаривают — ведущая реалити не особо переживает и уже закрутила роман с неким Эриком Авагяном.
К слову, о новых отношениях Ксения говорить не спешит. По словам теледивы, она вообще сейчас сконцентрирована на воспитании детей и работе. «Сейчас мужа точно не ищу. Никогда не искала и не буду. Случится любовь, потом будет понятно, куда это все приведет. Мне не 25 лет, чтобы мечтать выйти замуж», — заявила Бородина.