Жена подключена к ИВЛ, тесть под кислородной маской. Печальный итог свадьбы Прохора Шаляпина

Георгий постоянно находится на связи с Прохором и признается, что дела у Татьяна очень плохи. Более того, не повезло и родителям блондинки — оба тоже находятся в больнице с коронавирусом.

«Не смотря на то, что мы сейчас на разных краях земли — он в России, я в США, мы всегда находим минутку, чтобы поговорить. Прохор сейчас чень переживает. Сидеть сложа руки не получается, ведь его жена сейчас в госпитале. Все так хорошо начиналось: такая шикарная свадьба (торжество прошло в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса, — прим. «СтарХита»), множество гостей.

Прохор был великолепен, выглядел как царевич. А потом этот злостный ковид пробрался на этот вечер. Буквально через пару дней мне позвонил Прохор и спросил: «Гера, на моей свадьбе некоторые гости заболели как вы там с женой Мариной (актрисой Мариной Орловой, — прим. ред.)?» Мы, к слову, чувствовали себя прекрасно», — поделился артист со «СтарХитом»

Недавно Кирьянов и Орлова узнали, что у них есть антитела к коварному заболеванию Возможно, это и спасло супругов от заражения ковидом на празднике

«К сожалению спастись удалось не всем, — продолжил Георгий. — Татьяна с родителями находится в клинике. Все у нее началось с усталости, в итоге вызвали врача, тот поставил витаминную капельницу за 4500 долларов (330 000 рублей). Это США, тут такие цены. Потом у Тани стал резко падать уровень кислорода в крови.