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Бывший муж Пелагеи Иван Телегин женился на дочери миллионера

Иван Телегин и Мария Гончар ФОТО: Instagram

Весной хоккеист сделал предложение возлюбленной — Марии Гончар. А вчера пара расписалась в одном из подмосковных загсов, после чего отправилась отмечать событие в узком кругу близких друзей, пишет Стархит.

Вчера, 29 августа, влюбленные расписалась в одном из загсов Московской области. Невеста выбрала для церемонии белое платье с атласным лифом, подчеркнутой талией и юбкой-колокольчиком, а жених появился в классическом костюме-тройке.

Иван Телегин с женой. ФОТО: Скриншот с Instagram

На торжестве присутствовал лишь узкий круг и все было по-простому: шампанское из бумажных стаканчиков, букет невесты, брошенный в кучку подружек прямо у загса. Пышную же свадьбу ребята планируют устроить позднее.

Пара вместе около двух лет — именно к Гончар Телегин ушел от певицы Пелагеи, оставив ее с маленькой дочкой Таисией. Кстати, развод супруги оформили меньше года назад, и до сих пор продолжают делить совместно нажитое имущество.

В мае же Иван сделал предложение руки и сердца нынешней пассии, а с этого дня — законной супруге. Событие произошло на родине Марии — в Нижневартовске, в шикарном отеле «Обь», которым владеет ее тетя Елена Дергунова. За большим столом присутствовали только родные и самые близкие друзья.

Гончар старается во всем поддерживать любимого — это касается и спортивных соревнований, и судов, в которых Телегин в последнее время буквально погряз. Помимо разбирательства с Пелагеей, он также выясняет отношения с матерью своего первого ребенка — Евгенией Ноур.

Так как Иван ушел из семьи до рождения сына, то девушка не вписала его в графу «отец». Тогда она надеялась, что он будет помогать наследнику добровольно — и хоккеист, действительно, иногда перечислял на маленького Марка небольшие суммы. Однако, выплаты стали нерегулярными, иногда вообще прекращались, поэтому Евгения обратилась в суд, чтобы взыскать с Телегина законные алименты.

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