Бывший муж Пелагеи Иван Телегин женился на дочери миллионера

Вчера, 29 августа, влюбленные расписалась в одном из загсов Московской области. Невеста выбрала для церемонии белое платье с атласным лифом, подчеркнутой талией и юбкой-колокольчиком, а жених появился в классическом костюме-тройке.

Иван Телегин с женой. ФОТО: Скриншот с Instagram

На торжестве присутствовал лишь узкий круг и все было по-простому: шампанское из бумажных стаканчиков, букет невесты, брошенный в кучку подружек прямо у загса. Пышную же свадьбу ребята планируют устроить позднее.

Пара вместе около двух лет — именно к Гончар Телегин ушел от певицы Пелагеи, оставив ее с маленькой дочкой Таисией. Кстати, развод супруги оформили меньше года назад, и до сих пор продолжают делить совместно нажитое имущество.

В мае же Иван сделал предложение руки и сердца нынешней пассии, а с этого дня — законной супруге. Событие произошло на родине Марии — в Нижневартовске, в шикарном отеле «Обь», которым владеет ее тетя Елена Дергунова. За большим столом присутствовали только родные и самые близкие друзья.

Гончар старается во всем поддерживать любимого — это касается и спортивных соревнований, и судов, в которых Телегин в последнее время буквально погряз. Помимо разбирательства с Пелагеей, он также выясняет отношения с матерью своего первого ребенка — Евгенией Ноур.