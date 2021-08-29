Лукашенко никак не может успокоиться: Агурбаш рассказала о своем допросе в полиции

По статьям о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В тот же вечер менеджер Агурбаш опровергла сообщения о задержании. С журналистам «СтарХит» Агурбаш поделилась подробностями случившегося.

По ее словам она побывала в полицейском участке, куда ее вызвали для ознакомления с материалами дела, присланных из Белоруссии, а также допроса и взятия объяснительной «Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться», – заявила Агурбаш.

Певица также пояснила, что она властями Белоруссии она объявлена в межгосударственный розыск, и в соответствии с этим в Россию поступили документы на ее экстрадицию.

«Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями», – добавила певица.

После допроса Агурбаш отправилась на запланированную репетицию. Более того, она об этом не стала рассказывать ни своей помощнице, ни родственникам, чтобы не пугать, поэтому совершенно недоумевает, откуда появилась информация об ее аресте.

Также она подчеркнула, что как гражданка России чувствует себя полностью защищенной и не боится никакой экстрадиции. Так как согласно законодательству, Россия ни при каких обстоятельствах не выдает своих граждан.

Тем не менее визит в отделение полиции, как пояснил Агурбаш, хоть и носит формальный характер, но оставляет неприятные эмоции.