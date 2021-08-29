Елена Голунова умилила публику снимком с 10-месячной дочкой

28 августа младшему ребенку 53-летней Елены Голуновой — дочери Милане, исполнилось 10 месяцев. По этому поводу счастливая мать опубликовала несколько снимков с именинницей. Малышка на праздничной съемке продемонстрировала цельный образ, состоящий из платья с белым верхом и пышной голубой юбкой-пачкой, а также носочков в тон наряду. Сама ясновидящая на снимках со счастливой улыбкой обнимает дочь, оставляя лицо малышки за кадром.

В отличие от профессионально выполненных рекламных снимков, где Голунова традиционно выбирает черные наряды, ее образ здесь также претерпел изменения. Темно-синее платье гармонично оттенило легкий загар обычно бледной кожи. Сияя улыбкой, Елена пожелала счастья и своим подписчикам, поделившись эмоциями от материнства в зрелом возрасте.

«Вот оно счастье! Нам сегодня 10 месяцев! Не знаю с чем это сравнить. Море эмоций, любви, тепла и нежности! Пусть у каждого из вас будет это счастье!» — написала она в личном блоге.

Впрочем, поводов для радости в семье ясновидящей 28 августа и без того было достаточно. В этот день свой 35 день рождения отметил сын сибирской ведьмы Влад Кадони, в комментариях к фото сестры поздравивший родных с двойным праздником, пишет Starhit.