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Елена Голунова умилила публику снимком с 10-месячной дочкой

Елена Голунова ФОТО: Instagram / golunovaofficial

Елена Голунова, неофициально носящая титул самой сильной ведьмы Сибири, продолжает умилять подписчиков в сети Instagram своими домашними снимками. Здесь она предстает в качестве любящей матери, наслаждающейся каждым мгновением рядом с близкими.

28 августа младшему ребенку 53-летней Елены Голуновой — дочери Милане, исполнилось 10 месяцев. По этому поводу счастливая мать опубликовала несколько снимков с именинницей. Малышка на праздничной съемке продемонстрировала цельный образ, состоящий из платья с белым верхом и пышной голубой юбкой-пачкой, а также носочков в тон наряду. Сама ясновидящая на снимках со счастливой улыбкой обнимает дочь, оставляя лицо малышки за кадром.

В отличие от профессионально выполненных рекламных снимков, где Голунова традиционно выбирает черные наряды, ее образ здесь также претерпел изменения. Темно-синее платье гармонично оттенило легкий загар обычно бледной кожи. Сияя улыбкой, Елена пожелала счастья и своим подписчикам, поделившись эмоциями от материнства в зрелом возрасте.

«Вот оно счастье! Нам сегодня 10 месяцев! Не знаю с чем это сравнить. Море эмоций, любви, тепла и нежности! Пусть у каждого из вас будет это счастье!» — написала она в личном блоге.

Впрочем, поводов для радости в семье ясновидящей 28 августа и без того было достаточно. В этот день свой 35 день рождения отметил сын сибирской ведьмы Влад Кадони, в комментариях к фото сестры поздравивший родных с двойным праздником, пишет Starhit.

Несмотря на довольно активное ведение социальных сетей, личные снимки Голунова публикует в них не слишком часто. Тем более ценным выглядит каждый такой пост для поклонников сибирской ведьмы. Лицо малышки на семейных снимках родители афишировать не спешат. Вот и на фото в честь 10 месяцев Милана повернута спиной. Светловолосая девочка крепко обнимает маму за шею, очевидно немного смущаясь камер. Зато эмоций Елены на этом снимке точно хватит на двоих.

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