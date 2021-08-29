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Кая Каллас решила заняться благотворительностью, но ее аккаунт посчитали фальшивым

Kaja Kallas ФОТО: Margus Ansu

Премьер-министр Кая Каллас сделала сегодня доброжелательный призыв в своем аккаунте в Facebook, но содержимое ее публикации вызвало у подписчиков странные вопросы в комментариях.

Сегодня в полдень Каллас сделала запись в социальных сетях, объявив, что отдаст ставшую маленькой одежду своего ребенка. «Знаю, что поздно, но все же спрошу — есть ли здесь кто-нибудь, чей сын ходит в первый или второй класс Таллиннской реальной школы? Я бы отдала кучу красных рубашек для мальчиков первого класса, как с короткими, так и с длинными рукавами, и голубых рубашек для мальчиков второго класса. Кроме того, школьные свитера. Пожалуйста, напишите мне отдельное сообщение», - написала она в доброжелательном обращении.

Как только вышел пост, тут же один проворный комментатор оставил сообщение под публикацией Каллас, из которого складывается впечатление, что премьер-министр не способна на добрые дела. «Может, это аккаунт фальшивый аккаунт? Эх, неправильно Кая», - написал он.

Впрочем, это, наверное, вполне реальная Кая Каллас, одежда которой всего за час нашла нового хозяина.

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