Кая Каллас решила заняться благотворительностью, но ее аккаунт посчитали фальшивым

Сегодня в полдень Каллас сделала запись в социальных сетях, объявив, что отдаст ставшую маленькой одежду своего ребенка. «Знаю, что поздно, но все же спрошу — есть ли здесь кто-нибудь, чей сын ходит в первый или второй класс Таллиннской реальной школы? Я бы отдала кучу красных рубашек для мальчиков первого класса, как с короткими, так и с длинными рукавами, и голубых рубашек для мальчиков второго класса. Кроме того, школьные свитера. Пожалуйста, напишите мне отдельное сообщение», - написала она в доброжелательном обращении.