Стюардесса раскрыла до обидного простые секреты, как пересесть из эконома в первый класс

У стюардессы Сьерры Мистт почти три миллиона подписчиков в TikTok, где она делится секретами своей работы. Девушка рассказывает, почему бортпроводники осматривают пассажиров с ног до головы и зачем складывать столики во время взлёта и посадки. Но самая полезная информация, которую там можно почерпнуть, связана с повышением класса обслуживания, пишет Life.ru со ссылкой на Mirror.

«Это кажется невероятным, но самый простой способ пересесть из эконома на более дорогие места — быть вежливым с персоналом», - считает она.

«Чудеса начинают происходить, когда кто-то приносит нам кофе или шоколадку, особенно в такие смены, когда мы просто не успеваем сходить за едой», - добавляет Сьерра Мистт.

Но иногда пассажирам просто везёт: их могут пересадить в переднюю часть самолёта, где располагаются первый и бизнес-класс, из соображений безопасности.

«Если самолёт полупустой, то для лучшей развесовки нам приходится перемещать людей из хвостовой части в переднюю», - объясняет стюардесса.

Видео, в котором Сьерра делится этими лайфхаками, набрало более трёх миллионов просмотров и почти 700 тысяч лайков. Стюардесса предупредила подписчиков, что описанные методы не дают стопроцентной гарантии повышения класса обслуживания и не выражают официальной позиции авиакомпании, в которой она работает.