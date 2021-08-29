Почему отношения не ладятся? ТОП главных причин по знаку Зодиака

Ведущие астрологи уверяют: искать причину разлада в ком-то одном — гиблое дело. Важно понимать, что каждый человек привносит в отношения свой, особый вклад, зачастую этого не осознавая. Так, специалисты выделили ТОП главных причин, которые мешают представителям того или иного знака зодиака устроить личную жизнь.

Целеустремленные Овны, находясь в вечном движении и обладая удивительными лидерскими качествами, обожают конкурировать с людьми. Причем не важно, кто перед ними: коллега по работе или родной человек. Их бесконечные конфликты с целью доказать свою правоту могут вывести даже самого терпеливого человека на свете.

Тельцы — люди творческие и спонтанные. Они действуют, поддаваясь эмоциональному порыву, что нередко приводит к печальным последствиям. Также представители этого знака довольно расчетливы и во всем ищут выгоду. Но, как известно, такие установки — верные враги любовных отношений.

Нерешительность и противоречивость Близнецов — главные причины их одиночества. Эти товарищи постоянно сомневаются в чувствах партнера, а также в искренности намерений второй половинки. Астрологи предупреждают: жить с ощущением, что вот-вот появится лучший кандидат — большая ошибка.

Раки обожают контролировать всех и все вокруг. Несомненно, в работе это качество позволит сколотить ошеломительную карьеру, но использовать его для построения личных отношений не лучший вариант. Ведь своими «правильными» действиями можно отпугнуть партнера. Дайте второй половинке немного свободы и почувствуете, как все наладится.

Представители знака Лев — самоуверенные и заносчивые создания. Они редко идут на компромиссы и никогда не изменят собственным привычкам даже ради любимого человека. К сожалению, такое поведение мало нравится людям.

Девы вечно недовольны партнером: то посуду не помыл, то кофе не принес в постель, то неправильно полил цветы. В общем, все не так. Такого негатива не выдержат ни одни отношения, предупреждают астрологи. Кажется, пора задуматься о своем поведении.

Наивные Весы так доверяют окружающим, что нередко становятся жертвами обмана. Как ни странно, но именно доброта и честность — главных враг этих людей. Астрологи предупреждают: как бы не хотелось забыться в объятьях второй половинки, нужно всегда держать ухо востро.

Расчетливые Скорпионы заранее написали сценарий развития отношений: через год женимся, через два — заводим ребенка. Но правильно ли это — давить на партнера? Возможно, стоит прислушаться к мнению второй половинки и, наконец, почувствовать себя счастливым.

Высокомерие Стрельцов часто играет с ними злую шутку. Конечно, они в праве демонстрировать окружающим свои манеры и царственное положение, вот только ожидать, что люди будут исполнять любые приказы не стоит. Астрологи напоминают: рабство давно отменили.

Честные и консервативные Козероги уверены: любовь дается человеку только через страдания. Именно поэтому предпочитают молчать о собственных желаниях и скрывать эмоции от партнера. Такую непреступную крепость покорять отважится не каждый.

Водолеи считают, что отношения — это что-то проходное, не требующее особого эмоционального участия. Они, конечно, обрадуются, что в их жизни появилась очаровательная вторая половинка, но акцентировать на этом внимание не станут. Полное безразличие — главная причина их перманентного одиночества.