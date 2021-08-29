Десять необычных профессий, о существовании которых вы даже не догадывались

Кто-то же должен это делать — именно такая мысль возникает, когда узнаёшь о существовании какой-нибудь необычной работы. Insider приводит их список, а мы выбрали из него самые яркие примеры, пишет Life.ru.

Lego-строитель

Мэтт Слэгл — один из самых известных создателей Lego-копий крупных городов, таких как Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лас-Вегас. Только на Нью-Йорк у него ушло три миллиона элементов, ведь нужно было продумать каждую деталь. Весь город — от автомобиля до статуи Свободы — построен в масштабе 1:20. А копия Всемирного торгового центра высотой почти восемь метров считается самой высокой конструкцией из Lego в США.

Охотник за трюфелями

Тех, кто ищет под землёй трюфели, называют не грибниками, а охотниками. Джеймс Фивер — один из них, и он настоящий профессионал своего дела. Сначала его собака определяет местонахождение трюфелей. Затем Джеймс вручную выкапывает каждый экземпляр и тоже использует обоняние, чтобы убедиться, что грибы созрели. Пока добыча не испортилась, её нужно продать в течение пяти дней. И на этом можно неплохо заработать: 80-граммовый трюфель может стоить примерно 90 долларов, а самый большой в мире белый трюфель в 2014 году был продан за 61 тысячу.

Ответственная за детский плач

В Голливуде все знают, кто такая Элейн Холл: она контролирует безопасность и эффективность съёмок с участием детей. «Рабочие смены» несовершеннолетних актёров строго ограничены по времени, поэтому Холл отвечает за то, чтобы они как можно быстрее показывали нужный результат. Однажды она смогла заставить ребёнка истерически заплакать на площадке, просто изобразив собственный плач.

Ловец ядовитых акул

Мясо гренландской полярной акулы может вызвать смертельное отравление, но семья Гурьона Хильдибрандссона из Исландии продаёт его уже на протяжении нескольких поколений. На то, чтобы сделать этих акул съедобными, уходит шесть месяцев кропотливого труда. Сначала мясо ферментируется в холодильных камерах в течение шести-девяти недель. Затем его нужно несколько месяцев вялить на улице, чтобы оно просохло, сохранив при этом правильную текстуру.

Дизайнер еды

Хотя не все продукты питания, которые вы видите в кино, настоящие, актёры вынуждены есть их взаправду. Для этих случаев продюсеры нанимают фуд-стилистов, таких как Зои Хегедус. Её работа — следить за тем, чтобы еда на съёмочной площадке эффектно смотрелась в кадре и при этом всегда оставалась съедобной для актёров. Например, во время работы над хоррором «Солнцестояние» Хегедус приготовила традиционное скандинавское блюдо, заправленное яичными желтками. Однако от жары желтки могли испортиться, поэтому их заменили шариками из манго и апельсинового сока.

Сборщик гагачьего пуха