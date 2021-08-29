Звезда «Универа» Арарат Кещян: когда видел лицо Стаса Ярушина, становилось хреново

Арарат Кещян отметил, что напряженные отношения на съемках — это не признак скверного характера артистов. Они попросту устали видеть друг друга на протяжении многих лет, пишет Starhit.ru.

«На площадке, когда долго работаешь, нервы уже на таком пределе. Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда видел лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже. Поэтому мы оба сидели с кислыми лицами. Конечно, устаешь. На долгих проектах ты к приятному привыкаешь, а какие-то отрицательные элементы с каждым днем все ярче становятся, все раздражительней. Это до поры до времени, потом что-то взрывается. Находишь силы и желание исправить — исправляешь, нет — обходишься дальше», — откровенничал исполнитель роли Майкла.

Напомним, что у Кещяна был конфликт с Марией Кожевниковой. По словам актрисы, из-за личной неприязни ей приходилось особенно нелегко играть с Араратом любовные сцены. Коллеги до сих пор избегают встреч друг с другом и даже не здороваются, если все-таки приходится пересечься.

Зато со Стасом Ярушиным актеру удалось возобновить дружеское общение. Недавно звезды завершили работу над продолжением сериала «Универ». В интервью Вячеславу Манучарову Арарат раскрыл детали предстоящей премьеры. Он отметил, что проект хоть и расскажет о судьбе старых персонажей, но подаст их с неожиданной стороны.