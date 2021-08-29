Галерея: сливки эстонского общества посетили оперу

«Компания Liviko вот уже десять лет является крупным спонсором национальной оперы, и я рад, что несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, мы продолжаем получать поддержку в прежнем объеме. В этом году наш традиционный совместный гала-концерт Vana Tallinn Gala стал особенным событием, где было дано цельное и зрелищное концертное представление и публика могла получить достойные впечатления», – сказал руководитель Liviko Янек Кальви.

Дирижер Ристо Йоост отмечает, что Вольфганг Амадей Моцарт является одним из самых талантливых композиторов всех времен, чей гений наиболее ярко раскрывается в контексте музыкального театра. «Благодаря концертной постановке «Идоменей» зрители увидят живущих и выступающих в Эстонии певцов, некоторые из которых имеют многолетний опыт работы на международной сцене», – также заметил Йоост.

Это драматическое произведение Моцарта в виде яркого и зрелищного гала-концерта нам подарил режиссер Вейко Тубин. В качестве солистов выступили Юхан Тралла, Хелен Локута, Рейго Тамм, Елена Бражник и другие искусные артисты.