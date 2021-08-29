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Галерея: сливки эстонского общества посетили оперу

На девятом гала-концерте Vana Tallinn Gala национальная опера «Эстония» представила концертную постановку «Идоменей» по мотивам первой крупной оперы Вольфганга Амадея Моцарта, которую редко ставят на сценах.

«Компания Liviko вот уже десять лет является крупным спонсором национальной оперы, и я рад, что несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, мы продолжаем получать поддержку в прежнем объеме. В этом году наш традиционный совместный гала-концерт Vana Tallinn Gala стал особенным событием, где было дано цельное и зрелищное концертное представление и публика могла получить достойные впечатления», – сказал руководитель Liviko Янек Кальви.

Дирижер Ристо Йоост отмечает, что Вольфганг Амадей Моцарт является одним из самых талантливых композиторов всех времен, чей гений наиболее ярко раскрывается в контексте музыкального театра. «Благодаря концертной постановке «Идоменей» зрители увидят живущих и выступающих в Эстонии певцов, некоторые из которых имеют многолетний опыт работы на международной сцене», – также заметил Йоост.

Это драматическое произведение Моцарта в виде яркого и зрелищного гала-концерта нам подарил режиссер Вейко Тубин. В качестве солистов выступили Юхан Тралла, Хелен Локута, Рейго Тамм, Елена Бражник и другие искусные артисты.

Состоявшийся уже в девятый раз гала-концерт Vana Tallinn Gala – это музыкальное событие, которого ждут почитатели оперы и которое организует национальная опера «Эстония» совместно со своим крупным спонсором Liviko. Меломаны из Южной Эстонии увидят и услышат эту концертную постановку в воскресенье, когда «Идоменей» будет исполнен на сцене театра «Ванемуйне».

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