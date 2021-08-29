Юлия Пересильд о романе с Алексеем Учителем и общих детях: отношения были нашим общим выбором

Пересильд никогда ранее не афишировала роман с режиссером. Она родила от него двух дочек, которых тот стал публично называть родными лишь четыре года назад. Иногда Учитель выходит в свет с девочками, пишет RUS.TVNET.lv.

Говоря о репутации и переживаниям, что Алексей женат, Юлия призналась, что у нее много комплексов по этому поводу, но это история ее жизни, которая прошла в любви:

"Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала - а их было очень много, - все это ерунда по сравнению с любовью и детьми… Всегда неприятно, если мои успехи кому-то приписывают. Я, например, на тот момент снималась, играла в Театре наций…".

"Терпеть не могу современную тенденцию создавать популярность за счет личной жизни", - подчеркнула Пересильд.

Она посоветовала заглянуть в биографии шестидесятников: "Откройте любую и вздрогнете. Мы монахи по сравнению с ними. По накалу страстей мы "поколение ноль". Возбуждена только желтая пресса".

12-летней Ане и 8-летней Маше Юлия не объясняет, что пишут о ней и Алексее, ведь они знают, как живут:

"Живем мы хорошо, друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Леша, сыновья Леши - мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья. Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен. Все остальное - ерунда".

Пересильд призналась, что она завидует белой завистью людям, которые могут десятилетиями жить вместе: "Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не простроить, это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: "Пошли замуж!".

Для Юлии ее дети - это номер один.