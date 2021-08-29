В России задержан продюсер Тилля Линдеманна. Ему грозит депортация. Что произошло?

Кто такой Максим Ларин и как он связан с Тиллем?

Ранее силовики в штатском приехали в комплекс отдыха «Завидово» в Конаковском районе. Именно там, по словам свидетелей, остановился Тилль Линдеманн, который должен был дать концерт в поддержку партии «Родина», пишет RUS.TVNET.lv.

«Новая газета» сообщает, что Тилль Линдеманн приехал выступить на фестивале «МакЛарин за Родину», который должен был пройти у завода «Афанасий», где выпускают одноименное пиво. МакЛарин - это Максим Ларин, политик, бизнесмен, основатель пивного холдинга. А «Родина» - это партия, которую предприниматель поддерживает.

Организатор фестиваля Максим Ларин написал в соцсети «ВКонтакте», что 27 августа на территорию холдинга, где должен был состояться концерт, пришли сотрудники полиции и Росгвардии. Об этом сообщает «Дождь».

В комментарии Русской службе BBC Ларин сказал, что сотрудники полиции в штатском не дают Линдеманну провести репетицию. Сейчас все подходы к зданию, где запланирован концерт, перекрыты полицией, а перед въездом останавливают все машины с тонировкой. По словам Ларина, проблемы с проведением концерта Линдеманна возникли из-за давления местных властей, поскольку они опасаются, что мероприятие будет воспринято как агитация за партию «Родина».

Какие были версии?

Кроме версии, что приезд силовиков связан с предстоящими выборами, некоторые журналисты изначально предполагали, что, возможно, это как-то связано с жалобой на музыканта в прокуратуру. Ранее клип с жестокими пионерами и плачущим кровью Лениным вызвал недовольство со стороны российских коммунистов.

Почему задержан продюсер Линдеманна?

Рейбанд был задержан для разбирательства. Дело в том, что при пересечении границы России продюсер указал как цель поездки «туризм», хотя фактически организовывал концерт.

Материалы дела направлены в суд Конаково. Если суд признает Рейбанда виновным, то его сначала поместят в центр временного содержания мигрантов, а затем - депортируют.