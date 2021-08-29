Подозреваемая в краже у Наташи Королевой скрылась от Интерпола в Африке

Отмечается, что разыскиваемая Интерполом Миломанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, указав, что она сделана в африканской стране. На снимке женщина запечатлена с местными жителями, некоторые из которых — начинающие артисты. «Один год меня не было, а теперь я здесь, на моей земле. Да, именно так, на моей земле много новых талантов», — подписала Миломанова фотографию, пишет Lenta.ru.