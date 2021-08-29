Бывшая любовница Джона Кеннеди сравнила его с Харви Вайнштейном

По словам ныне 83-летней де Вег, в конце 50-х годов прошлого века у нее и тогда еще сенатора Джона Кеннеди разгорелся бурный роман, продлившийся около четырех лет, в течение которых пара постоянно сходилась и расставалась.

Они познакомились в 1958 году, когда 20-летняя де Вег училась в Колледже Рэдклифф в Гарвардском университете. По словам женщины, Кеннеди, которому на тот момент было уже за 40 лет, приехал туда с предвыборной кампанией для переизбрания в американский Сенат, передает Lenta.ru.

Де Вег рассказала, что вскоре после знакомства они вступили в интимную связь, которая продолжалась несколько лет, однако уже в 1962 году будущий президент США, по словам женщины, начал остывать к ней и «задвигать ее на полку», а затем и вовсе разорвал отношения. Де Вег призналась, что в тот момент начала ревновать его к жене Жаклин Кеннеди и к другим любовницам, информация о которых постепенно всплывала в СМИ.

Женщина призналась, что рассказала об этой связи спустя 63 года только из-за набирающего популярность движения #MeToo. По ее словам, несмотря на то, что ее предполагаемые свидания с Кеннеди проходили по обоюдному согласию, она все еще чувствует, что политик воспользовался своим более высоким положением. Де Вег сравнила эту ситуацию с тем, как осужденный за сексуальное насилие голливудский продюсер Харви Вайнштейн и другие известные мужчины злоупотребляют своей властью и принуждают девушек и женщин к сексуальной связи.