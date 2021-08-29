Новая жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы

По словам Кирьянова, один из гостей был заражен COVID-19. Прибывшие медики поставили Татьяне витаминную капельницу, однако после нее женщине стало только хуже, а сатурация (уровень содержания кислорода в крови) опустилась до 60 при норме в 95 процентов. Как рассказал другу сам Шаляпин, его супругу поместили под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Lenta.ru.

Говоря о самом бракосочетании, Марина Орлова опровергла слухи о том, что свадьба Прохора и Татьяны может быть пиаром, иначе на нем бы не присутствовали родители невесты. «Как я поняла, это ее первая свадьба. А в таких делах женщины обычно не шутят. Да и в остальном все было по-серьезному – черная икра, лобстеры...», — добавила актриса.