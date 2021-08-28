Ты календарь переверни: нумеролог перечислила самые опасные даты сентября

Неблагоприятных дат в первый месяц осени может быть четыре, предупредила эксперт, речь идет о 12, 13, 16 и 20 сентября.

Небольшое послабление на эти дни накладывает астрология, к мнению ее адепта Марии Ярлыковой нумеролог тоже советует прислушаться. Кардинально неблагоприятным сентябрь она назвать не может, напротив, октябрь и ноябрь могут нести большие ограничения.

«Сентябрь не предполагает каких-то неблагоприятных событий. Поэтому все, кто хотел путешествовать в сентябре, могут это сделать, не откладывая», — спрогнозировали эксперты.

Если для поездок предсказатели дают зеленый свет, то в отношениях со своими сбережениями советуют быть осторожнее в течение трех сентябрьских дней, пишет Пятый канал.

«Если мы говорим про финансовую тему, то неблагоприятными днями могут быть 8, 16 и 18 сентября», — предостерегла Дарья Томилова.