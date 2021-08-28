Специалист рассказал о пользе красного вина в борьбе с постковидным синдромом

По словам медика, после перенесённой коронавирусной инфекции у человека остаётся постинфекционная астения (постоянная усталость) и сопутствующие проблемы, пишет LIFE.
«В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол — очень мощный антиоксидант», — заявил Мясников и пояснил, что для непьющих людей эта рекомендация не действует.
По словам специалиста, употреблять вино можно уже через неделю после выздоровления, но в умеренных количествах, так как чрезмерное употребление алкоголя может ухудшить ситуацию. Также алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, заключил врач.