Специалист рассказал о пользе красного вина в борьбе с постковидным синдромом

По словам медика, после перенесённой коронавирусной инфекции у человека остаётся постинфекционная астения (постоянная усталость) и сопутствующие проблемы, пишет LIFE.

«В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол — очень мощный антиоксидант», — заявил Мясников и пояснил, что для непьющих людей эта рекомендация не действует.