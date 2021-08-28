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Специалист рассказал о пользе красного вина в борьбе с постковидным синдромом

Красное вино. Иллюстративное фото. ФОТО: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

Главный врач больницы имени Жадкевича телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе красного вина в борьбе с постковидным синдромом. В беседе с Ura.ru медик отметил, что это касается только любителей данного напитка.

По словам медика, после перенесённой коронавирусной инфекции у человека остаётся постинфекционная астения (постоянная усталость) и сопутствующие проблемы, пишет LIFE.

«В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол — очень мощный антиоксидант», — заявил Мясников и пояснил, что для непьющих людей эта рекомендация не действует.

По словам специалиста, употреблять вино можно уже через неделю после выздоровления, но в умеренных количествах, так как чрезмерное употребление алкоголя может ухудшить ситуацию. Также алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, заключил врач.

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