ТОП-5 ужасно раздражающих вещей, которые делают все влюбленные пары

Однако, в числе прочего, есть и кое-что похуже. Так, недавно психологи выделили ТОП-5 «мерзких» вещей, которые делает большинство новоиспеченных парочек, при этом раздражая всех вокруг, пишет Пятый канал.

Полное доверие

Совместная жизнь — это не только стирка, глажка и уборка, но и… общие аккаунты в социальных сетях. Да, возможно, для кого-то нормально отслеживать переписки партнера, быть в курсе всех его дел, знать поименно каждую подписчицу в Instagram и ежедневно выкладывать «забавные домашние фото». Однако, по мнению психологов, это очень раздражает других людей. Для них это ничто иное, как банальная показуха.

Никакого стеснения

Люди, которые искренне любят друг друга и упиваются этим чувством часто не замечают, как переходят опасные грани. Например, перестают стесняться собственной физиологии и оставляют открытыми двери в ванную комнату и даже туалет, не боясь издавать неловкие звуки. Специалисты напоминают: как бы счастливы вы не были вдвоем, в отношениях все же стоит ограничивать личные зоны.

Ненавистные прыщи

Согласитесь, мало приятного в том, чтобы наблюдать, как один партнер выдавливает другому прыщи. Однако в современном мире такая картина не редкость. Что ж, как бы не были близки влюбленные, ужасную и болезненную процедуру лучше проделывать дома за плотно зашторенными окошками.

Ох, этот запах любимого человека

Оригинальный парфюм, ванна с аромамаслами, косметика для тела — все это, несомненно, придумано не просто для личной гигиены, но и для того, чтобы производить впечатление на других людей. Правда, влюбленные парочки зачастую пренебрегают даже элементарным походом в душ, только чтобы пахнуть натурально и ощущать естественность друг друга на своей коже. Конечно, у них есть это право. Но выходя на улицу все-таки нужно думать и об окружающих.

Экономия во благо