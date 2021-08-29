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Тодоренко вспомнила, как над ней смеялись из-за маленькой груди и как она носила по два пуш-апа

Регина Тодоренко ФОТО: Скриншот видео Youtube

Это сегодня Регина Тодоренко — известная путешественница, телеведущая, сильная и независимая, жена того самого «беленького» из Smash Влада Топалова, мама его сына. А когда-то давно в школе Регина сильно страдала от буллинга или издевательств одноклассников.

«Забуллили за маленькую грудь, — написала Тодоренко в сети. — Интересная беседа у меня сегодня состоялась с психологом Викой Дмитриевой о детском буллинге. Я сразу же вспомнила печальную историю из детства, как меня худую, тощую девчонку называли «плоскодонка», «безсисечная» и тд… Мне было не по себе, в такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в 9м классе уже 2й размер груди, а ты все ещё как мальчишка, пишет Tviigetz.ru.

Я четко помню момент, когда преодолела сильное волнение из-за отсутствия эталонных форм. Занятия актерским мастерством меня спасли. Да, в театре мне давали разные роли: старухи с кривым носом, мальчишки-хулигана, красотки. Но самое главное все эти роли были главными в пьесах. И моя самооценка поднималась. Будучи ребёнком я видела, что любят не за большую или маленькую грудь, любят за то, что внутри, любят за мое умение выступать на сцене, за смелость выйти и спеть перед большой аудиторией.

Это придавало уверенности, но, будете смеяться, будучи взрослой девушкой, действующим артистом в женском коллективе, в 20 лет я надевала 2 бюстгальтера с пушапом под платье на выступления, чтобы скрыть отсутствие форм. Потому что «безсисечная», потому что ты не эталон, потому что у всех женщин в семье красивая грудь, а «тебе не повезло», потому что сложно выбрать платье для девушки, у которой широкие бёдра размера М, а верх — XS, потому что укоренились комплексы, от которых я все-таки избавилась.

Сейчас пишу об этом с улыбкой, особенно, когда вижу свои фотографии с концертов в лифчике 3го размера.

Это я сейчас — взрослая тётя, и мне легко говорить о своих сильных и слабых сторонах, а как быть детям…., которые подвергаются травле в школе, а ведь почти каждый из них становится жертвой кибербуллинга. Узнала даже ужасающую статистику о том, что увеличилось количество психических расстройств и суицидов среди детей на почве появления социальных сетей».

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