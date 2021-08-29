Тодоренко вспомнила, как над ней смеялись из-за маленькой груди и как она носила по два пуш-апа

«Забуллили за маленькую грудь, — написала Тодоренко в сети. — Интересная беседа у меня сегодня состоялась с психологом Викой Дмитриевой о детском буллинге. Я сразу же вспомнила печальную историю из детства, как меня худую, тощую девчонку называли «плоскодонка», «безсисечная» и тд… Мне было не по себе, в такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в 9м классе уже 2й размер груди, а ты все ещё как мальчишка, пишет Tviigetz.ru.

Я четко помню момент, когда преодолела сильное волнение из-за отсутствия эталонных форм. Занятия актерским мастерством меня спасли. Да, в театре мне давали разные роли: старухи с кривым носом, мальчишки-хулигана, красотки. Но самое главное все эти роли были главными в пьесах. И моя самооценка поднималась. Будучи ребёнком я видела, что любят не за большую или маленькую грудь, любят за то, что внутри, любят за мое умение выступать на сцене, за смелость выйти и спеть перед большой аудиторией.

Это придавало уверенности, но, будете смеяться, будучи взрослой девушкой, действующим артистом в женском коллективе, в 20 лет я надевала 2 бюстгальтера с пушапом под платье на выступления, чтобы скрыть отсутствие форм. Потому что «безсисечная», потому что ты не эталон, потому что у всех женщин в семье красивая грудь, а «тебе не повезло», потому что сложно выбрать платье для девушки, у которой широкие бёдра размера М, а верх — XS, потому что укоренились комплексы, от которых я все-таки избавилась.

Сейчас пишу об этом с улыбкой, особенно, когда вижу свои фотографии с концертов в лифчике 3го размера.