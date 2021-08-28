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Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских

Юрий Дудь ФОТО: Sergei Bobylev/TASS

Российский журналист и блогер Юрий Дудь был вызван в Ленинский суд Минска из-за интервью с белорусским певцом Тимой Белорусских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Дудь выступает соответчиком по делу о защите чести и достоинства белорусского музыкального лейбла Kaufman, артистом которого был Белорусских. Владельцы компании остались недовольны интервью, где музыкант рассказал о жестких условиях контракта. Артист пожаловался, что получал всего 25 процентов прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать песни, которые ему нравятся, передает Lenta.ru.

Дело рассматривает Ленинский суд Минска. Заседание назначено на 22 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дудь попросил прекратить дело о пропаганде наркотиков в его интервью с Ивангаем и Моргенштерном. По мнению блогера, в роликах нет признаков пропаганды запрещенных веществ, так как он призывает воздержаться от употребления наркотиков.

1 июля в Зюзинский суд Москвы передали дело об административном правонарушении в отношении видеоблогера и журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Уточняется, что материалы прошли доработку в полиции.

Официальные психо-лингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью журналиста. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на экспертов оказывалось давление, «но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда».

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