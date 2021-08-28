Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских

Отмечается, что Дудь выступает соответчиком по делу о защите чести и достоинства белорусского музыкального лейбла Kaufman, артистом которого был Белорусских. Владельцы компании остались недовольны интервью, где музыкант рассказал о жестких условиях контракта. Артист пожаловался, что получал всего 25 процентов прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать песни, которые ему нравятся, передает Lenta.ru.

Дело рассматривает Ленинский суд Минска. Заседание назначено на 22 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дудь попросил прекратить дело о пропаганде наркотиков в его интервью с Ивангаем и Моргенштерном. По мнению блогера, в роликах нет признаков пропаганды запрещенных веществ, так как он призывает воздержаться от употребления наркотиков.

1 июля в Зюзинский суд Москвы передали дело об административном правонарушении в отношении видеоблогера и журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Уточняется, что материалы прошли доработку в полиции.