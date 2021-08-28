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СМИ: В Твери полиция пришла в номер к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну

Völkerball - A Tribute to Rammstein live im Capitol, Hannover, 05.12.2019 *** Völkerball A Tribute to Rammstein live at Capitol, Hannover, 05 12 2019 Foto:xU.xStammx/xFuturexImage ФОТО: Ulrich Stamm via www.imago-images.de/imago images/Future Image

По данным СМИ, российская полиция пришла в номер в отеле к Тиллю Линдеманну, лидеру группы Rammstein. Артист должен был выступать на музыкальном фестивале в Твери. Ночью в его номере были проведены следственные мероприятия.

По Telegram-каналам расходятся фотографии, на которых видна группа силовиков. Позже полицейские оказались в номере у Линдеманна. На фото оказался и сам музыкант, пишет TopNews.ru.

Сделаны были фото в селе Завидово Тверской области, куда приехала немецкая команда. Позже издание Baza сообщило об обыске у Линдеманна. Предположительно, один из представителей его группы Rammstein конфликтовал с силовиками. Он был задержан.

Официальных сообщений об обыске и аресте иностранцев пока не было. Между тем, известно, что Линдеманн выступает 4 и 5 сентября на Красной площади в рамках военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Летом 2021 года Линдеманн выпустил клип на песню «Я ненавижу детей». В клипе он изображает маньяка, убивающего одноклассников, которые обижали его в подростковом возрасте. Следователя в клипе Rammstein изображает Александр Ревва.

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