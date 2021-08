СМИ: В Твери полиция пришла в номер к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну

Völkerball - A Tribute to Rammstein live im Capitol, Hannover, 05.12.2019 *** Völkerball A Tribute to Rammstein live at Capitol, Hannover, 05 12 2019 Foto:xU.xStammx/xFuturexImage ФОТО: Ulrich Stamm via www.imago-images.de/imago images/Future Image