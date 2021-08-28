СМИ: В Твери полиция пришла в номер к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну

По Telegram-каналам расходятся фотографии, на которых видна группа силовиков. Позже полицейские оказались в номере у Линдеманна. На фото оказался и сам музыкант, пишет TopNews.ru.

Сделаны были фото в селе Завидово Тверской области, куда приехала немецкая команда. Позже издание Baza сообщило об обыске у Линдеманна. Предположительно, один из представителей его группы Rammstein конфликтовал с силовиками. Он был задержан.

Официальных сообщений об обыске и аресте иностранцев пока не было. Между тем, известно, что Линдеманн выступает 4 и 5 сентября на Красной площади в рамках военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».