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СМИ: Валентина Легкоступова умерла от удара по голове тупым предметом

Валентина Легкоступова ФОТО: Instagram

СМИ распространили заявление Сергея Жорина, адвоката, представляющего интересы семьи покойной Валентины Легкоступовой. Звездный защитник заявил, что певица умерла в результате насилия.

Жорин в интервью Teleprogramma.pro рассказал, что уголовное дело из-за смерти Легкоступовой еще не возбуждено, проводится проверка. К следователям поступили результаты медицинского исследования, пишет TopNews.ru.

Согласно заключению эксперта, певица умерла, получив два раза по голове тупым предметом, говорит Жорин.

Была назначена еще одна экспертиза, родственники ждут ее окончания. А в целом, в деле уже не менее пяти экспертиз, по одной них известно, что певица страдала от алкоголизма.

Возмутился адвокат и заявлениями вдовца Юрия Фирсова, который меняет свои показания, который заявил, что не видел, что Валентина Легкоступова упала. По этой причине он не звонил медикам, и не вызвал помощь. Не объяснил супруг певицы и наличие крови на полотенце (в ней была гантель).

Напомним, что Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года, до сих пор не установлена причина смерти.

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