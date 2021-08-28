NOËP заставил Горхолл трястись: две тысячи зрителей чуть не провалились под крышу

Пятничным вечером тысячи жителей столицы решили отправиться на шоу дронов, которое организовала кампания Samsung, тем более, шоу сопровождалось любимым многими исполнителем NOËP.

Попасть оказалось не так просто

Подойдя к Горхоллу, перед желающими попасть на бесплатное шоу дронов открылась пугающая картина: очередь длиной сотню метров и всего два пункта пропуска, на которых проверяли COVID-сертификаты. Простояв в очереди полчаса, получилось наконец попасть на крышу Горхолла, на которой вовсю играла музыка.

Возле сцены все плясали под известные треки NOËP. У многих возникало легкое волнение: не провалимся ли мы. Здание-то старое и в аварийном состоянии. Успокаивала атмосфера и понимание, что ты не один. Людей на крыше Горхолла становилось все больше и некоторые, ввиду отсутствия паспорта вакцинации, стали прорываться через ограждения.

Вдруг образовалась толпа, единицы были в масках. Учитывая, что рядом стояли и непривитые - это становилось опасным.

«Это не шутка»

Вскоре под действием танцующей толпы и громкой музыки, крыша начала немного вибрировать. Тогда мы услышали: «Из-за опасности обрушения, пожалуйста, отойдите от сцены и рассредоточьтесь. Это не шутка». Удивительно, что паники не было, и гости с пониманием отнеслись к такой просьбе.

Крыша Горхолла после сообщения об опасности обрушения. ФОТО: Mark Jefimov

На крыше стало гораздо меньше людей, в то время как вокруг Горхолла тысячи человек ждали шоу.

Представление было незабываемым

Представление началось неожиданно, дроны в форме бабочек стали приближаться к Горхоллу. Зрители взялись за телефоны, чтобы сохранить это невероятное впечатление в памяти своих устройств.

Представление было действительно невероятным! Смотрите фото!

А дальше ждал сюрприз

Горхолл. 27 августа 2021 ФОТО: Скриншот с facebook.com/groups/ezduni

Когда шоу закончилось, все устремились к парковкам, автобусам и барам. Людей в городе было действительно очень много. Машин тоже. В центре Таллинна начался транспортный коллапс. Огромные пробки, масса нарушений правил и недовольные водители. К слову, путь от Горхолла до Пирита занял больше часа.

Пробки в Таллинне. ФОТО: Скриншот с facebook.com/groups/ezduni

В группе EZ-дуны автовладельцы довольно исчерпывающе поделились впечатлениями от шоу: «Стоять в пробке больше часа, чтобы восемь минут посмотреть на дроны? Спасибо, Samsung!»