Музыкант Стиг Ряста баллотируется в местное самоуправление: я не назвал бы это шагом в политику

По словам Ряста, он достиг того этапа в своей жизни, когда пришло время поделиться с сообществом своими знаниями и опытом, и это также побудило его баллотироваться в волость Виймси. «Я стал жить в Виймси благодаря жене, которая почти с рождения там жила. Мне стало ясно, что Виймси - это именно то место, где мои дети могли бы вырасти в качественной и естественной среде обитания», - отметил Ряста.