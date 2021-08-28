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Музыкант Стиг Ряста баллотируется в местное самоуправление: я не назвал бы это шагом в политику

Стиг Ряста. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Музыкант и композитор Стиг Ряста будет баллотироваться в волости Виймси на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. По словам музыканта, он не стал бы называть этот шаг уходом в политику, поскольку он просто пытается что-то вернуть обществу, вкладывая свое время.

По словам Ряста, он достиг того этапа в своей жизни, когда пришло время поделиться с сообществом своими знаниями и опытом, и это также побудило его баллотироваться в волость Виймси. «Я стал жить в Виймси благодаря жене, которая почти с рождения там жила. Мне стало ясно, что Виймси - это именно то место, где мои дети могли бы вырасти в качественной и естественной среде обитания», - отметил Ряста.

«Я бы не назвал участие в выборах в местные органы власти шагом в сторону политики. Скорее, речь идет об инвестировании в будущее сообщества и жизненной среды за счет моего времени. Я заинтересован в благополучии этого сообщества», - сказала Ряста порталу Elu24 и добавил, что общество, в котором он живет, формирует благополучие его семьи и многих других людей.

По словам Лаури Хуссара, кандидата в старейшины Виймси, присоединение Стига Ряста к команде Виймси 200 - отличная новость. «Как композитор и музыкант мирового уровня, Стиг Ряста привносит сюда много свежих идей, воплощение которых хочет поддержать вся команда Viimsi 200», - сказал Хуссар.

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